Napoli, la marea del dissenso: lavoratori e studenti si riprendono la piazza

In ventimila alla manifestazione contro carovita e riarmo: bruciati i manifesti di Meloni e Bernini. Una protesta partecipata che accende la città, tra blocchi e rivendicazioni pacifiche



Napoli, 30 ottobre 2026 – Una marea di volti, striscioni e voci ha attraversato il cuore di Napoli in una giornata di intensa mobilitazione. Promossa nell’ambito dello sciopero generale dell’USB, la manifestazione ha visto scendere in strada oltre ventimila persone tra studenti universitari, liceali, lavoratori, precari e famiglie con bambini al seguito. Una piazza viva, partecipata e determinata, unita da un unico messaggio chiaro: la necessità di un cambio di rotta drastico sulle politiche economiche e sociali del Paese.

Il corteo e i simboli della protesta – Partito tra i cori di protesta contro il carovita e il riarmo, il corteo ha attraversato i punti nevralgici della città, provocando rallentamenti e blocchi temporanei al traffico in zona portuale e via Marina. Sulla statua di Garibaldi al centro dell’omonima piazza è comparso un maxi striscione che recitava “Con le buone non cambi le cose”, sintesi dello stato d’animo dei manifestanti di fronte alle crescenti difficoltà economiche. Il momento di maggiore tensione simbolica si è verificato durante il tragitto, quando è stato dato alle fiamme un manifesto recante le immagini della Premier Giorgia Meloni e della Ministra dell’Università Anna Maria Bernini, affiancate dalla figura di Mister Monopoly. Il gesto, accompagnato dall’accensione di fumogeni colorati, ha fatto da cassa di risonanza alla forte contestazione rivolta al Governo.

Una piazza partecipata e pacifica – Nonostante la forte carica emotiva e i gesti dimostrativi, la manifestazione si è svolta in un clima complessivamente pacifico e privo di scontri diretti con le forze dell’ordine. Gli slogan gridati ai megafoni hanno dato voce a un malessere diffuso ma organizzato, puntando i riflettori sul diritto allo studio e sulla casa, con pesanti critiche rivolte agli elevati costi degli alloggi e alle precarie condizioni delle infrastrutture scolastiche ed universitarie. Allo stesso tempo, i partecipanti hanno denunciato con forza l’impatto dell’inflazione sui salari reali delle famiglie e dei giovani lavoratori, ribadendo un fermo “no” alla spesa per il riarmo e all’invio di armi nei contesti di guerra.

La voce delle nuove generazioni – “Siamo in piazza per riprenderci il nostro futuro”, ha ribadito un rappresentante degli studenti durante l’assemblea in strada. La massiccia adesione della giornata dimostra come le rivendicazioni giovanili e le istanze dei lavoratori stiano trovando un terreno comune di convergenza, trasformando la piazza partenopea nel centro propulsore di una nuova stagione di partecipazione e riscatto sociale.