Notte di grandi firme all’Allianz Stadium: la Juventus sfida il Napoli per la vetta

Allianz Stadium pronto a infiammarsi per il big match scudetto: scontro diretto d’alta quota tra due filosofie a confronto, con la posta in palio che pesa già come un macigno sulla classifica

31 ottobre 2026 – Il fascino della grande classica del campionato si rinnova sotto i riflettori di Torino, dove domani sera alle ore 20:45 andrà in scena il big match della decima giornata di Serie A tra Juventus e Napoli. Un incrocio d’alta quota che promette scintille, con le due squadre appaiate a quota 14 punti e pronte a darsi battaglia per imprimere una svolta decisiva al loro cammino in vetta alla classifica. La formazione bianconera, guidata da Luciano Spalletti, dovrebbe affidarsi a un solido e collaudato 3-5-1-1. A protezione del portiere Vicario, il terzetto difensivo sarà composto da Gatti, Bremer e Lucumí. Sulle corsie esterne agiranno Kalulu e McKennie, mentre la diga di centrocampo vedrà la qualità e il dinamismo di Douglas Luiz, Koopmeiners e Sarr. In fase offensiva, il peso dell’attacco sarà affidato alla spinta e alla fantasia di Kolo Muani a supporto del riferimento centrale Woltemade.

Sul fronte opposto, il Napoli risponde con l’assetto tattico disegnato da Massimiliano Allegri (con Landucci in panchina a causa della squalifica del tecnico), schierato con il classico 4-3-3. Tra i pali ci sarà il ballottaggio serrato vinto da Meret, protetto da una linea difensiva formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marín e Mathias Olivera. Nel cuore del reparto nevralgico, la regia sapiente di De Bruyne sarà affiancata dalla fisicità e dagli inserimenti di Anguissa e McTominay. Nel tridente offensivo spazio a Politano e Lang ai lati del terminale centrale Højlund.

Dal punto di vista puramente tecnico e tattico, la partita si deciderà sui duelli individuali a centrocampo e sulla qualità della gestione del ritmo. La Juventus cercherà di sfruttare l’ampiezza sulle fasce e l’aggressività del proprio baricentro per imbrigliare la manovra azzurra, mentre il Napoli punterà sulla verticalità e sulla superiorità tecnica garantita dal palleggio in mediana per innescare la velocità degli esterni. La direzione dell’incontro è stata affidata all’arbitro Simone Sozza della sezione di Seregno, coadiuvato al VAR da Meraviglia. Gli ingredienti per una notte di grande calcio ci sono tutti, in novanta minuti che valgono molto più dei tre punti in palio.