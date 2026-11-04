Blitz anticamorra a Pianura: 28 arresti nei clan della zona ovest

Operazione all’alba della Polizia di Stato contro le organizzazioni criminali del quartiere: contestate accuse di associazione mafiosa, estorsioni, armi e traffico di stupefacenti

Napoli, 4 novembre 2026 – Un’imponente operazione anticamorra ha scosso all’alba il quartiere di Pianura, nella periferia occidentale di Napoli. Gli agenti della Polizia di Stato, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Napoli, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 28 persone, ritenute a vario titolo legate ai gruppi criminali egemoni nell’area. L’inchiesta, frutto di articolate indagini condotte con intercettazioni, riscontri sul campo e dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ha ricostruito la mappa dei poteri e delle attività illecite nel quartiere. Tra i destinatari del provvedimento figurano elementi di spicco e gregari del clan Perfetto e delle fazioni contrapposte che si sono contese il controllo del territorio.

Le contestazioni vanno dall’associazione di tipo mafioso all’estorsione aggravata dal metodo mafioso, passando per il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, la ricettazione e il porto illegale di armi da fuoco. Dalle carte dell’indagine emerge un capillare sistema di estorsioni imposto ai danni dei commercianti e degli imprenditori edili della zona, costretti a versare tangenti per proseguire le proprie attività. Accanto al racket, la principale fonte di sostentamento economico delle cosche rimane il controllo monopolistico delle piazze di spaccio nel rione, gestite con una struttura gerarchica rigida e protette con l’uso sistematico della violenza e delle armi.

L’operazione è scattata alle prime luci del mattino con il supporto delle unità cinofili, del Reparto Prevenzione Crimine e di un elicottero della Polizia di Stato che ha sorvolato a lungo il perimetro tra Pianura e Soccavo. Oltre agli arresti, sono state eseguite numerose perquisizioni domiciliari volte al sequestro di armi, droga e materiale utile al prosieguo delle indagini.

L’intervento odierno rappresenta un duro colpo agli assetti della criminalità organizzata nell’area flegrea e della zona ovest della città, dove gli equilibri tra i vari gruppi camorristici sono rimasti a lungo instabili e contrassegnati da continue tensioni.