Pari al Maradona: il Napoli frena contro la Lazio ma la reazione salva il punto

Gli azzurri subiscono il gol di Frattesi nel primo tempo, poi agganciano i biancocelesti a inizio ripresa con la sfortunata deviazione di Pedraza



8 novembre 2026 – Il Napoli non va oltre il pareggio casalingo contro la Lazio allo stadio Diego Armando Maradona. La formazione di Massimiliano Allegri mostra un approccio iniziale bloccato e subisce la verve dei biancocelesti di Gennaro Gattuso, che passano in vantaggio nel corso del primo tempo grazie a una rete di Davide Frattesi. Nella ripresa gli azzurri cambiano passo, alzando il baricentro e trovando il pareggio immediato a inizio secondo tempo grazie a un’autorete di Alfonso Pedraza, propiciata da un’iniziativa offensiva di Noa Lang e dalla pressione di Scott McTominay. Nonostante diverse occasioni nitide create nel finale con Kevin De Bruyne e lo stesso centrocampista scozzese, il punteggio rimane inchiodato sull’uno a uno fino al triplice fischio.

Tabellino della gara

Napoli-Lazio 1-1

Marcatori: 28′ pt Frattesi (L), 3′ st aut. Pedraza (N)

SSC Napoli (3-5-2): Milinković-Savić; Beukema, Rrahmani, Rafa Marín; Vergara (29′ st Politano), De Bruyne (38′ st Giovane), Gilmour (24′ st Anguissa), McTominay, Olivera; Lang, Højlund (29′ st Lucca). All. Allegri.

SS Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini (16′ st Lazzari), Šutalo (33′ pt Diogo Leite), Provstgaard, Nuno Tavares (1′ st Pedraza); Frattesi (33′ st Cancellieri), Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti (16′ st Dele-Bashiru), Noslin. All. Gattuso.

Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino

Ammoniti: Lang (N), Gilmour (N), Vergara (N), Pedraza (L)