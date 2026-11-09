Crollo in un cantiere a Materdei: precipita dal solaio, muore operaio di 43 anni

Tragedia durante i lavori di ristrutturazione in via Imbriani. Un volo di dieci metri non gli ha lasciato scampo: sul posto Vigili del Fuoco e forze dell’ordine per verificare il rispetto delle norme di sicurezza.

Napoli, 9 novembre 2026 – Un’altra giornata di lavoro trasformata in tragedia, un’altra vita spezzata sul cantiere. Il dramma si è consumato nel cuore del quartiere Materdei, in via Imbriani, dove un operaio di 43 anni ha perso la vita a causa del crollo improvviso del solaio di un balcone in un edificio interessato da interventi di ristrutturazione.

Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, l’uomo stava eseguendo alcune lavorazioni sulla struttura quando, per cause ancora in corso di accertamento, la porzione di solaio ha ceduto di schianto under i suoi piedi. Il 43enne è precipitato nel vuoto da un’altezza di circa dieci metri. L’impatto con il suolo si è rivelato fatale: inutili i soccorsi immediati, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso sul colpo dell’operaio.

Sul luogo del crollo sono prontamente intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nella messa in sicurezza dell’area interessata, unitamente agli agenti delle forze dell’ordine e al personale della Sezione Infortuni sul Lavoro. La zona del cantiere è stata posta sotto sequestro giudiziario per consentire i rilievi tecnici necessari a fare piena luce sulle dinamiche dell’incidente e verificare se fossero garantite e rispettate tutte le misure di protezione previste dalla legge.