Appalti pubblici, blitz dei Carabinieri: 13 arresti tra Napoli e provincia, trema la Regione Campania

Mani sulla cosa pubblica: 13 arresti tra Napoli e provincia, trema la Regione Campania. Blitz dei Carabinieri contro il clan Veneruso: appalti pilotati nei rifiuti e nella sanità. Tra gli arrestati anche il vertice di Soresa, Tommaso Casillo. Indagata l’ex parlamentare M5s Teresa Manzo

Napoli, 10 novembre 2026 – Un vero e proprio terremoto giudiziario travolge le istituzioni locali e la gestione della sanità regionale. I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 13 persone (9 in carcere e 4 agli arresti domiciliari), mentre ad altri 18 indagati sono stati notificati gli inviti a comparire per l’interrogatorio preventivo. L’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, guidata dai pm Henry John Woodcock e Bianca Colonna Romano, fa luce su una fitta rete criminale: gli indagati devono rispondere a vario titolo di associazione di tipo mafioso, corruzione, turbativa d’asta, emissione di fatture per operazioni inesistenti e tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Al centro delle indagini vi sono i rapporti tra gli esponenti del clan Veneruso — storico sodalizio camorristico dell’area orientale — e diversi imprenditori dei settori ambientale e sanitario. Secondo gli inquirenti, questi ultimi beneficiavano dell’influenza della cosca per aggiudicarsi le commesse, contribuendo in cambio al suo sostentamento economico attraverso assunzioni mirate, favori e mazzette. Dalle intercettazioni emerge un linguaggio in codice collaudato: le tangenti venivano definite “pacchetti di caramelle”, consegnate in contanti all’interno di buste, avvolte in fogli di giornale o mimetizzate nei modi più impensabili. L’episodio simbolo vede coinvolto l’ex senatore ed ex sottosegretario del Governo Prodi Tommaso Casillo, attualmente al vertice di Soresa (la centrale unica di committenza della Regione Campania che gestisce la spesa e gli appalti per le Asl). Per Casillo il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere per il concreto rischio di reiterazione del reato.

La Dda contesta a Casillo due specifici episodi corruttivi legati agli imprenditori del settore rifiuti Mario e Marco Langella: La mazzetta da 100.000 euro: consegnata a mano il 30 aprile scorso presso l’abitazione di Casillo da Marco Langella. Serviva a garantire l’aggiudicazione alla società dei Langella di una gara da 23 milioni di euro per il noleggio delle barelle destinate alle strutture sanitarie campane. La mazzetta da 20.000 euro: consegnata il 23 dicembre 2025 nascosta all’interno di un pacco natalizio. In questo caso la somma era legata all’appalto da circa 30 milioni di euro per la raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Somma Vesuviana, aggiudicato alla ditta dei Langella a seguito di un intervento illecito sulla valutazione delle offerte.

Nell’impianto accusatorio figurano altri nomi di rilievo istituzionale: Teresa Manzo, ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, indagata per corruzione nell’esercizio della funzione pubblica. Avrebbe favorito una nomina ministeriale al vertice del Cus (Centro unico di servizi per le società cooperative) ottenendo in cambio l’assunzione del proprio compagno. Giuseppe Russo, Direttore Generale dell’Asl Napoli 3 Sud, raggiunto da invito a comparire per l’interrogatorio preventivo. La Regione Campania ha tempestivamente disposto la sua sospensione cautelare, avviando l’iter per la decadenza dall’incarico.

Sul piano politico, gli sviluppi delle indagini hanno spinto il presidente della Regione ad annunciare l’azzeramento immediato dell’intera governance di Soresa. La misura non ha placato le opposizioni: i segretari regionali del centrodestra (Fdi, Lega, Fi e Noi Moderati) attaccano la giunta sollecitando anche il commissariamento formale dell’Asl Napoli 3 Sud.