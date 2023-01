Eav, il consigliere regionale Ciampi: “Un disastro. Cosa aspetta il governo a intervenire?”

Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, componente della commissione Trasporti, racconta l’ultima disavventura dei pendolari e auspica il commissariamento della società da parte del Governo

“Ennesima disavventura per i pendolari della Circumvesuviana diretti a Napoli. Un treno si è bloccato poco prima della stazione di Pompei e i passeggeri sono stati costretti a scendere dal convoglio e a proseguire a piedi alla ricerca di un mezzo alternativo per raggiungere la destinazione. Guasti, ritardi, incendi, deragliamenti: i viaggi della speranza della peggiore linea ferroviaria d’Italia sono frutto di evidenti incapacità manageriali. Ciononostante continuiamo ad assistere, dopo 7 anni di gestione De Gregorio, ad un rimbalzo di responsabilità da parte del presidente di Eav che parla di ‘situazione ereditata’, con l’evidente complicità del governatore De Luca”. A dirlo Vincenzo Ciampi, consigliere regionale della Campania in quota M5s e componente della commissione Trasporti.

“Abbiamo chiesto più volte il commissariamento di Eav ma fino ad oggi dal governo abbiamo ascoltato solo buone intenzioni ma nessuna azione concreta. Mi auguro – conclude il consigliere – che passino presto dalle parole ai fatti, lo dobbiamo ai tanti pendolari che ogni giorno utilizzano la Circumvesuviana e che non possono vivere nel terrore di rischiare la propria vita”.