Comune di Napoli, per la riscossione delle tasse nasce la società Napoli Obiettivo Valore

L’obiettivo è quello di recuperare 1 miliardo di euro in 10 anni

Un miliardo di euro di tasse da recuperare in 10 anni. Con questo obiettivo nasce Napoli Obiettivo Valore, società che affiancherà il Comune di Napoli per il recupero di tributi non versati dai cittadini. La società, frutto di un partenariato pubblico-privato di durata denennale con Municipia Spa (società del gruppo Engineering), sarà operativa dal 1 maggio e presieduta dal direttore dello Svimez Luca Bianchi. Previsto da parte della società un investimento di 13 milioni di euro per la dotazione tecnologica che consentirà di individuare i morosi con mezzi informatici.

Proprio nei primi mesi infatti si punta a uno screening accurato dei morosi e all’individuazione di nuovi contribuenti, mai iscritti nei registri di Palazzo San Giacomo. “Napoli è una delle città dove la riscossione delle tasse è più difficoltosa. La voce con il maggior tasso di evasione sono le multe, seguite dalla tassa sui rifiuti. Il più grave problema è che non esiste una banca dati dei contribuenti. Molte persone e molte società sono sconosciute, neanche gli viene chiesto di pagare le tasse”, ha detto il sindaco Gaetano Manfredi. Il primo cittadino al termine della conferenza stampa per la nascita di Napoli Obiettivo Valore ha affermato che “il problema di Napoli non è l’eccesso di spese ma la mancanza di entrate, soprattutto perché abbiamo un tasso di riscossione troppo basso”.

“Napoli ha 2,2 miliardi di euro di mancate entrate, che corrispondono al disavanzo. Questa operazione non è fine a se stessa, ma ha l’obiettivo di avere risorse per migliorare i servizi della città e la manutenzione”, ha affermato l’assessore a Bilancio e Patrimonio Pier Paolo Baretta. L’assessore ha inoltre affermato che non ci sarà alcun atteggiamento vessatorio ma una richiesta ai cittadini di collaborare. “Sappiamo che Napoli vive contraddizioni particolari – ha affermato Baretta –. I pagamenti verranno pianificati in base al reddito. Ogni cittadino pagherà quello che può”.

Dal punto di vista logistico verrà creata una partnership con 600 tabaccherie spalmate sul territorio cittadino che fungeranno da sportello mentre undici uffici aperti ai contribuenti saranno disponibili nella sede centrale della società e nelle dieci Municipalità. La riscossione, oggi, è ferma al 40 per cento. La road map prevede un incremento annuo di 70 milioni di euro, mentre dal 2025 si punta alla riscossione dell’intero credito del Comune, per arrivare al 2033 con un miliardo di euro riscossi e alla fine della partnership.