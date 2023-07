Presentati il nuovo sistema di comunicazione integrata: il portale turistico multilingue e multimediale, il progetto della Rete di Destinazione con il coinvolgimento di tutti gli operatori di settore e il Marchio di qualificazione turistica

Amalfi – È online VisitAmalfi.info, il sito web della Destinazione Amalfi, realizzato dalla Destination Management & Marketing Organization DMO e presentato ieri in diretta streaming dal Salone Morelli, nell’ambito dell’innovativa progettualità turistica sviluppata dal Comune di Amalfi, guidato dal Sindaco Daniele Milano.

Il nuovo sito multilingue sarà navigabile in ben 5 lingue (Italiano, Inglese, Tedesco, Francese e Spagnolo) ed avrà il delicato compito di dialogo e punto d’informazione turistica della destinazione, con un criterio metodologico qualitativo, sostenibile ed inclusivo. L’approccio è multimediale, con utilizzo di video e immagini per orientare, suggerire, stimolare, attrarre, creare uno storytelling con suggestioni originali per permettere al turista di immergersi e di vivere l’esperienza amalfitana, rendendo unico il soggiorno, in linea con le direttive del “Piano Strategico per la riattivazione e il rilancio turistico post Covid della Destinazione Amalfi” redatto dal Professor Josep Ejarque.

“Visitamalfi.info, insieme ai nuovi canali social Instagram e Facebook, è la piattaforma di comunicazione della DMO, questa nuova organizzazione tra le prime in Campania incaricata di gestire il turismo ad Amalfi e non più subirlo come è capitato nel corso degli ultimi decenni – sottolinea il Sindaco Daniele Milano – Siamo felici di lanciare questo portale, a cui abbiamo lavorato tanto, con l’obiettivo di promuovere Amalfi attraverso i segmenti individuati dal Piano redatto dal Prof Ejarque per riqualificare la Città e riposizionarla sui mercati internazionali come destinazione Boutique e Premium. VisitAmalfi.info è una vetrina della nostra offerta turistica, ma anche uno strumento attraverso cui i turisti di tutto il mondo scoprono Amalfi e desiderano visitarla. La nostra vision strategica è ambiziosa: intendiamo migliorare il valore della “visitor experience”, assicurando accessibilità, accoglienza e sostenibilità”.

Il portale web diventa un ‘tourist board’ per scoprire Amalfi, i suoi punti di interesse, i monumenti da visitare, o per scegliere la propria esperienza di soggiorno attraverso 7 macro aree, tra cui Premium, Outdoor (per le attività all’aperto o fuori casa), per Vivere il Mare, o per chi desidera vivere una vacanza all’insegna del Romanticismo, con un’ampia sezione Gourmet per gli appassionati di food. E ancora il Well Being, la ricerca del benessere e della qualità di vita, o il segmento Wedding per chi sogna di coronare il proprio sogno d’amore sposandosi ad Amalfi. A delineare l’idea creativa e la dinamicità del sito è intervenuto il web master, Mario Acunto, che ha condotto il visitatore nell’esplorazione delle potenzialità offerte dal nuovo sistema di comunicazione integrata.

Il sito è fornito anche di una sezione ‘Pianifica’, con un motore di ricerca interno che risponde ad una serie di domande dal ‘dove dormire’ al ‘dove mangiare’, con ampi spazi dedicati ai servizi disponibili per facilitare il turista ad orientarsi e creare il suo soggiorno ‘su misura’, in base alle proprie esigenze. All’interno del portale sarà sempre attivo un Blog aggiornato con tutte le ultime news e curiosità, oltre ad una sezione Eventi, pensata per il tempo libero, già attiva su Amalfi Summer Fest 2023, il programma di concerti, spettacoli e iniziative in corso, che si snoderà fino al prossimo settembre. Sezione dedicata, all’interno del portale, è riservata alle varie attività che rientrano nel Progetto della Rete di Destinazione, che coinvolge tutto il sistema economico, ricettivo e turistico del Comune, facilitando la collaborazione tra operatori e tra il pubblico e il privato.

