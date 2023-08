Bradisismo a Pozzuoli, avviate nuove verifiche agli edifici scolastici

Dopo il centro storico si procederà con le scuole di Licola, Pisciarelli, Toiano e Monterusciello

Pozzuoli, 22 agosto 2023 – Nuove verifiche da stamattina negli istituti scolastici di Pozzuoli, in provincia di Napoli, dopo gli eventi bradisismici degli ultimi giorni. Una decisione che riguarderà gli istituti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Una misura voluta dal sindaco Luigi Manzoni, dall’Assessore alla Pubblica istruzione Vittorio Festa e dalla dirigente Napolitano: l’obiettivo condiviso con i tecnici della direzione Lavori pubblici è quello di controllare e monitorare nuovamente ogni struttura.

“Precisiamo che l’attività di monitoraggio è costante ma nonostante non siano state rilevate criticità sul territorio – hanno dichiarato in una nota sindaco e assessore – abbiamo ritenuto opportuno far svolgere nuove verifiche strutturali, per rasserenare i genitori in vista della riapertura dell’anno didattico. Una scelta che segue l’indirizzo dell’Amministrazione mirato al controllo preventivo”. Le periodiche verifiche sono riprese stamani: i tecnici comunali stanno controllando prioritariamente le scuole del centro storico.

“È giusto – concludono i due amministratori – che tutte le famiglie, in ogni zona della città, si sentano serene nel poter mandare i propri figli in edifici sicuri. Terminati i controlli nel centro storico, soggetto a sollecitazioni maggiori, proseguiremo con le scuole di Licola, Pisciarelli, Toiano e Monterusciello e degli altri quartieri del territorio. I giovani, l’educazione e la sicurezza scolastica rappresenteranno sempre una priorità nella nostra attività amministrativa”.

