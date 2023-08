Notte della Tammorra 21esima edizione a piazza Mercato

Venerdì 1 e Sabato 2 settembre 2023 dalle ore 21 – Piazza Mercato, Napoli. Direttore artistico Carlo Faiello

Tutto pronto a Piazza Mercato per la 21esima edizione della Notte della Tammorra di Carlo Faiello: dall’omaggio al cantatore recentemente scomparso Marcello Colasurdo, alla riscoperta del lavoro dell’antropologa e documentarista Annabella Rossi, studiosa delle tradizioni popolari musicali del Sud Italia, sino ai festeggiamenti per il 90esimo compleanno del maestro Roberto De Simone con la cantante Tosca.

Tammurriate, pastellesse, canti antichi e un’irrefrenabile voglia di danzare. Tutto pronto a Napoli per La Notte della Tammorra, il festival della musica e della cultura popolare organizzato dall’associazione “Il Canto di Virgilio”, con la direzione artistica del compositore e musicologo Carlo Faiello. Il grande evento, promosso dal Comune di Napoli – Napoli Città della Musica e finanziato dalla Città Metropolitana nell’ambito della rassegna “NapoliFonika”, è giunto alla 21esima edizione e si svolgerà venerdì 1 e sabato 2 settembre 2023 a partire dalle 21 a Piazza Mercato, Napoli.

Appuntamento unico nel suo genere (ad ingresso gratuito) che attrae pubblico da ogni parte del Sud Italia, La Notte della Tammorra 2023 vedrà salire sul palco, durante la prima serata, tanti ospiti che omaggeranno il cantatore Marcello Colasurdo che ha trasformato il ‘Melos’ vesuviano in un’affascinante mescolanza di differenti linguaggi sonori: Paranza di Marcello Colasurdo ed amici con la partecipazione di alcuni fondatori del Gruppo Operaio già Zezi; la Nuova Compagnia di Canto Popolare; Gennaro T e Paolo Polcari – from Almamegretta; Tonino ‘o Stocco; Brunello Leone; Paranza della Madonna Avvocata di Maiori; Frasca Gruppo Scettisci per la tradizione.

Nel corso della seconda serata, in collaborazione con il Laboratorio interdipartimentale di Antropologia dell’Università di Salerno, diretto dal Prof. Vincenzo Esposito – Dipartimento di Scienze del Patrimonio culturale, sarà ricordata Annabella Rossi, l’antropologa e documentarista romana che ha effettuato, principalmente in Campania, una serie di ricerche sulle tradizioni popolari corredate di documentazione fotografica e sonora. Attraverso vari interventi musicali si rivivrà la sua produzione scientifica riguardante le ‘Feste dei poveri’: il culto della Madonna dell’Arco, il Carnevale e il Tarantismo Cilentano. Ospiti sul palco: Le Assurd; Pastellesse Sound Group – i Bottari di Macerata Campania con la partecipazione di Extra Polo (from La Famiglia), Monica Assante di Tatisso, Antonella Maisto;Biagio Di Prisco; Belli Tamburi di Antonio Bruno con la partecipazione della cantante cilentana Paola Salurso; Collettivo Artistico Vesuviano di Michele Buonocore; SoulPalco. Il gran finale della Notte della Tammorra 2023 è affidato alla voce della cantante Tosca che omaggerà il maestro Roberto De Simone in occasione del suo 90esimo compleanno.

Sono previsti in piazza anche due STAGE (venerdì 1 e sabato 2 settembre, dalle ore 18 alle ore 21: Laboratorio per la Costruzione della Tammorra, dimostrazione ‘Come suonare le castagnette’ a cura di Salvatore Iasevoli; Corso veloce per imparare i Primi Passi della Tammurriata e della Tarantella. ‘Ognuno balli come gli pare’ a cura di Maria Grazia Altieri.

Autore Pasquale Vespa Direttore responsabile NapoliTime | Eventi, Cultura, Personaggi, Politica

