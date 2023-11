Scarsa illuminazione e sicurezza a Napoli, Cantalamessa (Lega): “Senso di insicurezza tremendo”

Il senatore leghista attacca l’Amministrazione Manfredi sulla scarsa illuminazione delle vie

“Per quanti giorni nelle principali strade di Napoli, la terza città d’Italia, c’è stato buio pesto? È allucinante, non solo perché è un pessimo biglietto da visita per tutti i turisti in città, ma perché la cosa ha creato un senso di insicurezza tremendo nei cittadini. Ancora una volta è la prova dell’incapacità di questa Amministrazione”. Lo scrive il senatore leghista Gianluca Cantalamessa sui social, riguardo la scarsa illuminazione di numerose arterie principali e secondarie a Napoli.

Dello stesso avviso del senatore l’avvocato Simona Sapignoli, referente cittadina sulla sicurezza urbana e storica militante del partito in città. “L’illuminazione pubblica a Chiaia – afferma – sembra essere tornata ma solo in alcune zone. Si nascondo dietro continui guasti ma la verità he questa Amministrazione è assolutamente irrilevante riguardo a questioni legate alla vivibilità. A Chiaia stiamo a luce alternata o completamente al buio da metà ottobre. Sono diversi i negozianti e residenti di Chiaia e Posillipo che sono preoccupati. Meno passerelle, meno concerti e più sicurezza e vivibilità. L’assessore De Jesu è capace ed esperto di sicurezza ma non è supportato, evidentemente, dal sindaco”.

Autore Elpidio Ercolanese

