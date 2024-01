Inaugurata alla Federico II la prima AWE – Academy for Women Entrepreneurs Italy

Sede a San Giovanni, nella Digita Academy

Napoli, 29 gennaio 2024 – Sono 55 le partecipanti selezionate provenienti da tutta Italia per il percorso formativo gratuito. Unica in Italia nasce dalla partnership fra l’Università federiciana II e la Missione Diplomatica degli Stati Uniti in Italia. Matteo Lorito, Rettore Università degli Studi di Napoli Federico II: “Un progetto che ci vede primi in Italia. Accogliamo e ospitiamo un percorso formativo molto speciale che sostiene l’impiego delle donne nel campo dell’imprenditoria. Questo deve aiutare a ridurre le difficoltà che le giovani donne incontrano nel trovare percorsi e strumenti per far valere le proprie idee. Siamo particolarmente soddisfatti di far partire questa nuova attività formativa, si inserisce in un percorso forte che l’Ateneo sta facendo per dare l’opportunità a noi stessi e al territorio di beneficiare della creatività e della capacità delle nostre ragazze”.

Tracy Roberts-Pounds, Console Generale degli Stati Uniti a Napoli: “E’ motivo di grande orgoglio contribuire con un programma di formazione all’attrattiva che questo campus ha sui giovani di tutto il paese, contribuendo a ciò che rappresenta per Napoli e per il Sud Italia. Giusto qualche mese fa, abbiamo visitato questo polo tecnologico con l’Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia Jack Markell, poiché rappresenta il perfetto terreno per collaborazioni strategiche tra i nostri paesi.”

“Uno dei principali obiettivi degli Stati Uniti è infatti trovare modi per connettersi con le nuove generazioni di italiani, affinché la partnership tra Stati Uniti e Italia rimanga forte anche negli anni a venire. Dalle sfide poste dal cambiamento climatico, allo sviluppo della scienza e della tecnologia, dare voce ai giovani è fondamentale per sostenere democrazie solide ed economie dinamiche. Per questo gli Stati Uniti continueranno a cercare attivamente ogni opportunità per sostenere la loro energia ed innovazione.”

“E’ particolarmente significativo portare qui il programma AWE, che ha come obiettivo la crescita economica e anche la parità di genere. La Missione Diplomatica degli Stati Uniti in Italia lavora ogni giorno, insieme ai nostri partner italiani, per valorizzare il talento e le capacità di leadership delle giovani donne, e questo programma è uno degli esempi migliori di questo impegno.”