Palazzetto dello Sport a Napoli Est, Muscarà a Manfredi: “Pensi alle bonifiche”

La consigliera regionale del Gruppo Misto (ex 5 Stelle), si dice favorevole allo sviluppo di impianti per altri sport oltre al calcio ma chiede che il Comune intervenga per bonificare Napoli Est

“Se da una parte sono finalmente contenta che si cominci a parlare anche di altri sport e non più solo di calcio, dall’altra parte ho come al solito la pelle d’oca nel leggere parole totalmente lontane dalla realtà. Invece di pensare alle bonifiche a Napoli Est, si pensa ai tornei. Sembra che questo signore che appare un po’ ‘’allampanato’, si svegli la mattina e butti giù un’idea senza magari essersi confrontato con la cittadinanza che da anni chiede bonifiche in quelle zone di Napoli Est, come quella di via Mastellone di cui ha la diretta responsabilità e dove si sviluppano continuamente incendi, con il sospetto che vi siano sotterrati dei solventi organici che, essendo volatili, alimentano continuamente la combustione”. A dirlo la consigliera regionale Maria Muscarà (Gruppo Misto, ex 5 Stelle), dopo le parole del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che ha parlato in occasione dell’esposizione della Coppa Davis al Maschio Angioino, anche sulle ali dell’entusiasmo per la vittoria della Coppa Italia del Napoli Basket, dell’idea di realizzare nella zona Est della città un nuovo palazzetto dello Sport.

“Pur riconoscendo la possibilità di utilizzo della metropolitana – prosegue la consigliera –, il sindaco parla di altri parcheggi ‘magari sotterranei’, facendo come al solito felice il suo ‘assessore ai buchi’. Insomma, come al solito – conclude Muscarà – la cittadinanza ha poca voce in capitolo, ben venga lo sviluppo di altri sport, ma magari bonificando prima aree in cui la gente si ammala ed è costretta a chiudere porte e finestre per i continui incendi”.

“Una città come Napoli ha bisogno di più spazi per lo sport, ma anche che siano distribuiti sul territorio – aveva detto il primo cittadino –. Ovviamente l’area occidentale (che comprende Fuorigrotta, Bagnoli, Agnano, Pianura e Posillipo, ndr) ha una sua vocazione storica dal punto di vista sportivo, però anche un’eccessiva concentrazione di impianti nello stesso posto ne rende difficile la fruizione. Su questo stiamo facendo delle valutazioni sul piano dei trasporti, della mobilità, dell’accoglienza. Stiamo valutando varie soluzioni”. Quindi, ha annunciato Manfredi, “stiamo facendo una valutazione verso Est che potrebbe essere un luogo dove oggi noi abbiamo una grande possibilità di trasporto, perché oggi noi abbiamo la metropolitana, gli spazi dover poter fare i parcheggi. È un’opzione che stiamo valutando. Con un grande palazzetto avremmo anche un grande torneo indoor di tennis”.