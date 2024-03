Linea 6 della Metropolitana, Manfredi: “Aperta entro l’estate”

Ieri mattina sopralluogo del sindaco al cantiere con visita alla stazione di Chiaia

“I lavori della Linea 6 procedono e contiamo di aprire l’intera tratta, che collegherà Piazza Municipio alla Mostra d’Oltremare e allo Stadio Maradona, passando per varie stazioni delle aree di Fuorigrotta e di Chiaia, entro questa estate”. A scriverlo sui social il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ieri ha visitato il cantiere della metropolitana e fatto visita alla stazione di Chiaia in compagnia fra gli altri dell’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità Edoardo Cosenza e al presidente di Napoli Holding (la società che detiene le quote di Anm) Amedeo Manzo.

“La riapertura della Linea 6 – ha aggiunto il primo cittadino – rappresenta un grande tassello per la mobilità della nostra città, con l’obiettivo di rendere il trasporto pubblico sempre più efficiente ed interconnesso”.