Stazione zoologica Anton Dohrn, la spedizione europea TREC arriva a Napoli

Napoli eletta “super-tappa” italiana, con un ricco programma di attività per il pubblico

TREC – ‘Traversing European Coastlines’, la spedizione che unisce attività scientifiche su terra e in mare su una scala senza precedenti arriva alla Stazione Zoologica Anton Dohrn, eletta tappa principale del progetto in Italia. Qui sono previste attività scientifiche, conferenze e incontri con il pubblico che si protrarranno per oltre un mese. La Stazione Zoologica Anton Dohrn (SZN) ospita i laboratori mobili dell’EMBL, e la goletta Tara è ormeggiata al Molo San Vincenzo di Napoli. Entrambi sono accessibili per le visite del pubblico. TREC e i suoi partner offrono un ricco programma di attività per il pubblico dislocate in vari punti della città.

TREC è una spedizione scientifica senza precedenti che esplora le coste europee per analizzare la biodiversità e la risposta degli organismi ai cambiamenti climatici e all’azione dell’uomo.

La spedizione è condotta da un team di ricercatori che viaggia su terra con i laboratori mobili del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare (EMBL), e da un team che percorre lo stesso itinerario via mare, a bordo della goletta Tara. Il progetto è supportato da oltre 70 istituzioni scientifiche in Europa, tra cui la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli.

Nel 2024 TREC ha iniziato la sua seconda fase che prevede lo studio della costa mediterranea, dopo 8 mesi di viaggio nell’Atlantico e nel Nord Europa nel 2023. Nel mese di aprile la spedizione ha raggiunto le coste dell’Italia, la cui tappa principale è Napoli.

Oltre alle attività scientifiche, sono previste numerose attività per il pubblico di ogni età sui temi legati alla scienza del mare.

4-12 maggio – TREC in Città – Hai sempre desiderato usare un microscopio? Vieni a trovarci e scoprirai l’invisibile!

Run, scientist, run! – Vieni a giocare ad un gioco dell’oca gigante per scoprire i segreti di una spedizione scientifica !

Entrambe le attività saranno itineranti in diversi punti della città di Napoli.

5 maggio

Nexus Island – Metti alla prova le tue doti di ricercatore in questo gioco: unisciti alla spedizione scoprendo e studiando gli organismi che vivono nell’isola di Nexus…riuscirai a salvarli?

Città della Scienza

9 maggio

Conferenza “La scienza oltre le frontiere” – In occasione della Giornata dell’Europa, la Tara Ocean Foundation vi invita a una tavola rotonda su TREC, una spedizione che supera i confini geografici, disciplinari e degli ecosistemi.

Istituto Francese di Napoli (via Francesco Crispi 86) 18:00

10 maggio

La scienza in viaggio – Unisciti a noi per una serata divertente, semplice ed informale, in cui potrai confrontarti con ricercatori di tutta Europa sui temi legati alla scienza del mare

The Spark Cafè (Napoli, Piazza Bovio 33) 18:00

11 maggio

Visita ai laboratori mobili dell’ EMBL

Stazione Zoologica Anton Dohrn

Visita alla Goletta Tara – Un’opportunità unica per visitare la goletta Tara in Italia!

Molo San Vincenzo (Marina Militare)

11-12 maggio

PlanktoQuest – Il plancton come non l’avete mai visto: immergetevi in un’esperienza di realtà aumentata che vi permetterà di “toccare” l’invisibile!

Stazione Zoologica Anton Dohrn