Maggio dei Monumenti 2024, tutto esaurito per il primo finesettimana

600 persone hanno partecipato alle visite dei 5 itinerari tra sabato e domenica scorsi

La proposta culturale messa in campo per il primo weekend del Maggio dei Monumenti 2024, iniziativa fortemente voluta dal Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi per la valorizzazione e la riscoperta del patrimonio culturale della città, ha richiamato più di 600 persone che hanno seguito la Mostra Diffusa. I 5 itinerari dedicati alle acque di Napoli sono andati tutti sold-out in poche ore grazie alle centinaia di prenotazioni arrivate al sito dove, dalle 12 di lunedì 6 maggio, è possibile prenotare per il prossimo fine settimana.

“Un week-end splendido con numeri che confermano Napoli città dell’accoglienza e della cultura – ha dichiarato il coordinatore delle Politiche Culturali Sergio Locoratolo -. Alla classica offerta cittadina, in questo fine settimana, si sono aggiunte le Mostre diffuse con i 5 itinerari del Maggio dei Monumenti, che hanno portato centinaia di visitatori in luoghi spesso sconosciuti o poco visitabili, dal Centro Storico alle periferie”.

Questi i percorsi: L’acqua che purifica: i luoghi di San Giovanni; L’acqua trasportata, infiltrata… scomparsa; L’acqua allontanata; Le acque del mito tra storia e leggenda; L’acqua di Parthenope. Per-corsi d’acqua nasce per offrire a tutti la possibilità di entrare nel mondo profondo, complesso e articolato delle acque a Napoli, esplorando la città attraverso una nuova prospettiva.