Giardini la Mortella, Ischia: al via la 17esima stagione concertistica estiva al Teatro Greco

Da giovedi 20 giugno sei appuntamenti serali dedicati alle orchestre giovanili. Taglio del nastro “Made in Ischia” con l’attesa performance della Banda Musicale “Aurora” Città di Panza (Forio)

Proseguono con successo ai Giardini la Mortella di Ischia i concerti dedicati alla musica da camera. Sabato 15 e domenica 16 giugno sarà di scena la giovane pianista cinese, Peng Lin, considerata una stella nascente tra i nuovi talenti. In entrambi i concerti la pianista eseguirà i Valses nobles e sentimentales di Maurice Ravel: pagine di estrema raffinatezza, caratterizzati da audaci ricerche armoniche e timbriche. L’appuntamento è alle 17.00 nella Recital Hall.

Intanto ai Giardini la Mortella è tutto pronto per dare il via, da giovedi 20 giugno, alla 17esima edizione del Festival delle Orchestre Giovanili nella splendida cornice del Teatro Greco, palcoscenico open air che offre ai visitatori della Mortella la possibilità di immergersi nella musica, godendo della vista sul mare di Forio. Promosso dalla Fondazione Walton, con la Direzione Artistica di Caroline Howard, il cartellone estivo anche quest’anno presenterà sei concerti serali dedicati alla musica sinfonica, al jazz, con numerosi omaggi alla contemporaneità di William Walton.

Il taglio del nastro della stagione quest’anno sarà Made in Ischia: il concerto inaugurale di giovedi 20 giugno verrà infatti affidato agli amici e vicini di casa della Banda Musicale “Aurora” Città di Panza (Forio d’Ischia) invitati dalla Fondazione Walton ad esibirsi alla stagione musicale estiva. Per la formazione foriana sarà la prima volta sul palco del Teatro Greco e per l’occasione verranno eseguite musiche di Bellini e Rossini ma anche un omaggio al genius loci della Mortella, Sir William Walton, del quale verrà eseguita la celeberrima marcia Crown Imperial. Per onorare la memoria del Maestro il brano sarà proposto con un inedito arrangiamento, curato da un giovane musicista Ischitano, formatosi al conservatorio di Napoli. In programma anche una carrellata di colonne sonore da film e di canzoni napoletane che sapranno coinvolgere ed entusiasmare il pubblico della Mortella.

La presenza di una realtà musicale locale come la Banda Musicale “Aurora” è stata fortemente voluta e sostenuta dalla Fondazione Walton per consolidare i suoi legami con la comunità dell’isola e confermare il proprio impegno a coinvolgere le realtà del territorio nelle proprie attività culturali.

Il secondo concerto sarà in calendario giovedi 27 giugno, con l’Orchestra del Conservatorio “Alfredo Casella” dell’Aquila diretta da Gabriele Bonolis, con una performance che celebrerà la grande attrice teatrale Eleonora Duse, nel centenario dalla sua scomparsa. La Duse è universalmente riconosciuta come l’attrice, l’icona che ha rivoluzionato la recitazione teatrale con il suo stile personale, e la sua vita è stata profondamente legata al mondo musicale dell’epoca. Il concerto presenterà una serie di autori che lei amava particolarmente: da Puccini a Rossini, e poi ancora Brahms, Mozart, Offenbach e infine – in un immaginario percorso cinematografico – Nino Rota, il tutto accompagnato dalle avvincenti letture dell’attrice Almerica Schiavo.

Giovedi 4 Luglio il Teatro Greco ospiterà il tradizionale ed immancabile appuntamento con il Jazz, interpretato dalla frizzante Cambridge University Jazz Orchestra, costituita da giovani matricole ma anche da studenti veterani, appartenenti alla secolare università inglese. I giovani jazzisti porteranno ai Giardini la Mortella un programma molto vario, con musiche del repertorio classico per Big Band oltre a contaminazioni blues e swing tradizionali, arrangiamenti vocali, proposte di jazz contemporaneo.

Giovedi 11 luglio vedrà il ritorno ad Ischia della giovanissima Orchestra Fontane di Roma, reduce da una residenza premio a Dubai e da una tourneé in Sicilia, con il dinamico direttore Luciano Siani ed il corno solista Francesco Mattioli, Primo Corno dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. L’orchestra eseguirà musiche di Mendelssohn, Strauss, Beethoven, Gershwin, ed un omaggio al “padrone di casa” William Walton: la suite orchestrale tratta dalla colonna sonora del film Henry V, il film shakespeariano diretto da Laurence Olivier per il quale Walton scrisse le musiche.

Giovedi 18 Luglio salirà invece sul palco del Teatro Greco la Smith Square Sinfonia, orchestra “spin off” della Southbank Sinfonia che più volte si è esibita sull’Isola. La formazione ora ha sede nella famosa chiesa sconsacrata di Londra, St John’s Smith Square, diventata un tempio della musica, e si ricrea dal nulla ogni anno con giovanissimi musicisti da tutto il mondo. Nel ricco programma musicale, da segnalare, in prima assoluta per il Teatro Greco, la seconda sinfonia di Brahms.

La stagione si chiuderà giovedi 25 luglio con il ritorno ad Ischia dell’Apulian Youth Symphony Orchestra, che nell’estate 2022 ha trionfato al prestigioso Concorso Internazionale Summa cum Laude di Vienna, vincendo il primo premio nella categoria Orchestre Sinfoniche Giovanili. L’Orchestra AYSO, diretta da Teresa Satalino, suonerà musiche di Shostakovich, Marquez, De Falla, Tchaikovsky.

La Mortella è un luogo dove natura e musica si fondono in un connubio perfetto, e in occasione dei concerti serali si potranno visitare anche i giardini accompagnati dal suggestivo gioco cromatico delle luci atmosferiche, che pennelleranno il parco di colori inaspettati, rendendo ancora più emozionante la visita in notturna.

Tutti i concerti si terranno alle ore 21.00.

Info e prenotazioni lamortella.org