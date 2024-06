Tirreno Jazz Festival 2024, summer preview a Salerno

La summer preview della VI° edizione del Tirreno Jazz Festival nel prestigioso Complesso Museale, l’eremo dello Spirito Santo (Pellezzano, SA) con Walter Ricci 4tet

Il Tirreno Jazz Festival annuncia la sua prossima edizione partendo con un evento estivo in atemprima. La sua sesta edizione vedrà protagonista il crooner napoletano Walter Ricci in 4et in concerto che presenterà il suo ultimo lavoro discografico “Naples Jazz”. Questo esclusivo live si terrà il 6 luglio presso il prestigioso Complesso Museale – L’Eremo dello Spirito Santo, situato nel suggestivo comune di Pellezzano (Sa). L’evento – ad ingresso gratuito – avrà inizio alle ore 21 con una degustazione dei prodotti del territorio grazie alla collaborazione con Macco, Sorgituro e Cantine Palo per un connubio perfetto tra tradizioni e sonorità jazz e partenopee.

Il Tirreno Jazz Festival (già noto come Giffoni Jazz Festival) è prodotto dall’associazione DeArt Progetti, sotto la direzione artistica di Anna Maria Fortuna. Il festival gode del patrocinio della Regione Campania, del Comune di Pontecagnano Faiano, del Comune di Pellezzano e della Provincia di Salerno ma anche di sponsor privati che aiutano a fare rete contribuendo così alla realizzazione dell’evento che in questi anni si è consolidato e si è distinto nel panorama regionale.

La performance di Walter Ricci segna l’inizio della nuova edizione del festival, che quest’anno intraprenderà un viaggio itinerante, portando spettacoli in varie località della provincia di Salerno fino a dicembre 2024 come il prestigioso Museo Nazionale di Pontecagnano Faiano (Gli Etruschi di frontiera), una location di alto profilo che ha già ospitato con successo l’edizione del 2019.

Questo impegno nella valorizzazione di luoghi storici sottolinea l’obiettivo del festival di diffondere un programma di alta qualità su tutto il territorio provinciale, mettendo in luce il ricco arazzo del jazz italiano e internazionale e esplorando nuovi linguaggi musicali.

“È un orgoglio, quest’anno, poter ospitare l’anteprima della sesta edizione del Tirreno Jazz Festival, manifestazione che si sta radicando sempre di più nel territorio” afferma il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra. “Sarà questa l’occasione non solo di poter godere di un concerto di alto profilo musicale, ma anche di essere presenti ed attivi in un sistema di rete territoriale che ha sposato il progetto del Tirreno Jazz Festival e che si unisce attraverso la musica”.