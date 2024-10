A Sorrento in scena le premiazioni del “Penisola Sorrentina” 2025

Il Premio Penisola Sorrentina ha dato il via alle manifestazioni che culmineranno a dicembre nelle Giornate Professionali di Cinema. Lonigro (01 Distribution/Anica): “un evento bellissimo in cui Sorrento conferma la propria vocazione culturale”

Sorrento (Na), 29 ottobre 2024 – Sono stati due giorni dedicati al cinema ed audiovisivo al Teatro Tasso di Sorrento. Con successo superiore ad ogni aspettativa il 25 ottobre è andata in scena l’edizione 2024 del Premio Penisola. È stata Anna Foglietta a tagliare il nastro di “M2 Filming Experience – Mezzogiorno e Mediterraneo”, spin off verso il trentennale del Premio Penisola Sorrentina.

Il 26 ottobre al Museo Correale si sono invece aperti ufficialmente i lavori della 29esima edizione del riconoscimento cinematografico nazionale, inserito nel piano di promozione della Film Commission Regione Campania.

L’anteprima “Meet & Talk” ha visto protagonisti Pier Paolo Mocci (Fortune Italia Entertainment) con Luigi Lonigro (01 Distribution Rai Cinema – Anica) e Francesco Branchetti (attore e regista) con il doppiatore Luca Ward.

La voce profonda de “Il Gladiatore” ha aperto lo spettacolo di consegna dei premi dell’anno che sono andati allo stesso Ward, a Luca Manfredi (premio regia tv per il biopic: “Come è umano lui”, dedicato alla figura di Paolo Villaggio); Pippo Balistreri (premio Casa Sanremo Off per il direttore di palco del Festival di Sanremo, in occasione dei 70 anni della televisione italiana); Nadia Rinaldi (premio personaggio femminile); Maurizio Mattioli (premio Dino Verde per la comicità); Luigi Lonigro, 01 Distribution Rai Cinema (premio per la distribuzione Fortune Italia Entertainment); Mario Venuti (premio alla carriera Lino Trezza).

Momento clou la consegna, da parte del Sindaco di Sorrento Massimo Coppola, di un tributo ad Ornella Muti pe il recital: “Passioni ribelli”, spettacolo scritto per lei da Vincenzo Iannone, in cui l’attrice (che ha lavorato al cinema al fianco di registi come Damiano Damiani, Mario Monicelli, Dino Risi, Marco Ferreri) ha dato voce alle più influenti scrittrici latino-americane, da Teresa Willms Montt a Gabriela Mistral, poetessa vincitrice del Nobel.

A condurre la serata di gala il direttore artistico Mario Esposito insieme con l’attrice Francesca Cavallin.