Carnevale di Palma Campania 2025, anteprima alla maica notte delle Quadriglie

Sabato 26 ottobre appuntamento alla Notte delle Quadriglie

Coriandoli e stelle filanti hanno colorato le strade del centro storico di Palma Campania (NA), sabato 26 ottobre, nella prima strepitosa edizione della Notte delle Quadriglie, un evento promosso dalla Fondazione Carnevale di Palma Campania. Protagoniste indiscusse della serata sono state le nove Quadriglie che daranno vita alla prossima edizione del Carnevale. Nel corso della serata sono stati svelati i temi che interpreteranno.

Presenti all’evento Nello Donnarumma, sindaco di Palma Campania, Nello Nunziata, consigliere comunale delegato alla kermesse, e Nicola Montanino, presidente della Fondazione Carnevale di Palma Campania, che hanno ribadito l’importanza di questa tradizione per tutta la comunità locale e non solo. A coronare la serata, rendendola ancora più speciale, il concerto della mitica Cristina D’Avena. In allegato il comunicato stampa e una selezione di foto dell’evento.