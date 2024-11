Giornata mondiale dei diritti dei bambini: a Meta (NA) il Labirinto dei Diritti

Progetto “Conoscere per Ri-Conoscersi”, a Meta (NA) il Labirinto dei Diritti sabato 23 novembre ore 10.00 presso la Villa Comunale via Flavio Gioia

La Cooperativa Sociale Essere di Meta (Napoli), in occasione della giornata mondiale dei diritti dei bambini, sabato 23 novembre dalle ore 10.00, organizza l’Evento Il Labirinto dei Diritti presso la Villa Comunale in Via Flavio Gioia. La Villa, sapientemente ristrutturata dall’amministrazione Tito l’anno scorso e dedicata ai bambini del territorio, è stata scelta dalla Cooperativa quale sede simbolica della giornata mondiale dei diritti dei bambini.

“La misura della civiltà è la qualità della vita garantita ai bambini” così recita lo slogan della villa comunale e la dottoressa Marianna Di Candido, referente del progetto, l’ha presa in parola quando ha chiesto ed ottenuto l’utilizzo del sito per realizzare un labirinto all’interno del quale i bambini potranno cimentarsi a raggiungere la meta finale attraverso la risoluzione di enigmi sui diritti. Per l’occasione numerosi partners locali e regionali si sono resi disponibili a dare un serio e concreto apporto all’evento che vedrà la sua apertura il giorno 23 novembre alle ore 10.00. L’intento è quello di sensibilizzare la popolazione sulle tematiche giovanili e, questo evento, che si inscrive all’interno del macro-progetto “Conoscere per Ri-Conoscersi” che la Cooperativa Essere porta avanti da anni, getta le basi per una strategia d’intervento ludico didattica che vede coinvolti i bambini e le famiglie.

L’evento Labirinto dei Diritti sottolinea l’idea, oggi più che mai attuale, con la pretesa di promuovere l’importanza del rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti partendo proprio dalla loro conoscenza approfondita. Per questo motivo agli attori principali, ai bambini, attraverso le smart-cards of rights, sarà riservata la partecipazione al gioco-labirinto ma, attenzione a non sbagliare le risposte altrimenti si torna indietro e si riparte daccapo!

“Oggi – evidenzia la dottoressa Marianna Di Candido – assistiamo da un lato all’espandersi della cultura dell’illegalità che ogni giorno insidiosamente mina il lavoro educativo su più fronti e dall’altro, all’inasprimento delle misure repressivo/punitive per i reati commessi dai minori. Questa duplice prospettiva rischia di non valorizzare invece le gradi risorse dei nostri ragazzi che, adeguatamente sostenuti e guidati, nel loro percorso di crescita, sanno dare un apporto decisivo ad un cambiamento di rotta voluto e sperato da tutti. Per questo motivo la scelta è ricaduta sulla realizzazione di un labirinto: “Il Labirinto dei Diritti” che ha lo scopo di raffigurare e, simbolicamente rappresentare, la vita di ciascuno di noi e soprattutto dei ragazzi che grazie alla conoscenza, al rispetto, alla libertà, alla giustizia possono intraprendere la giusta strada di vita che ciascuno ha diritto di avere”.

L’appuntamento, dunque, è per il 23 novembre alla Villa Comunale di Meta in via Flavio Gioia dalle ore 10:00.