Il “Capodanno a Napoli”, opportunità professionali per DJ

Il “Capodanno a Napoli” oltre i festeggiamenti: opportunità professionali per DJ in particolare per coloro che provengono da contesti sociali svantaggiati

In occasione dei festeggiamenti per il Capodanno 2024/2025 a Napoli, promossi e finanziati dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Napoli Città della Musica”, si terrà un evento straordinario e coinvolgente: “Napoli Cambia Traccia”, giunto alla sua terza edizione. Il contest, ideato per giovani aspiranti DJ, fa parte dell’articolato programma di eventi organizzati per la notte del 31 dicembre e il pomeriggio del 1° gennaio 2025 presso la Rotonda Diaz e Piazza Vittoria, con un programma pensato per un pubblico giovane e per le migliaia di turisti under 35 attesi in città che avranno la chance di festeggiare la fine dell’anno a ritmo dance dal sound europeo. “Napoli Cambia Traccia” offrirà agli aspiranti DJ napoletani l’opportunità di mettersi in luce come protagonisti artistici, con la possibilità di vincere un premio speciale: esibirsi professionalmente su un palco di rilievo.

Tra le molteplici iniziative del “Capodanno a Napoli”, che saranno presentate nel dettaglio nei prossimi giorni, vi è anche l’opportunità di usufruire di un corso di formazione professionale per DJ. Il beneficiario di questa opportunità professionale verrà individuata grazie alla collaborazione con associazioni e personalità di spicco che operano nel sociale, favorendo coloro che provengono da contesti sociali svantaggiati. Questo percorso formativo rappresenterà un importante stimolo affinché il beneficiario possa costruire un futuro nel mondo della musica.

L’iniziativa, organizzata da DROP Eventi, mira a valorizzare il talento giovanile e a offrire opportunità concrete ai ragazzi e alle ragazze della città. Dal 29 novembre al 12 dicembre, i DJ napoletani di età compresa tra i 18 e i 30 anni possono iscriversi gratuitamente al contest attraverso il sito ufficiale: https://capodannolungomarenapoli.it/

L’opportunità di esibirsi su un palco professionale la notte del 31 dicembre, in apertura al DJ set di artisti di fama internazionale, rappresenta un traguardo ambito per molti giovani talenti. I partecipanti selezionati saranno retribuiti per la loro performance.

Il contest “Napoli Cambia Traccia” si articolerà in diverse fasi. Dopo la candidatura, effettuata tramite il modulo di iscrizione online, i DJ partecipanti saranno valutati da una giuria di esperti, presieduta dal producer e DJ Marco Corvino. I candidati selezionati accederanno alla seconda fase di votazione, durante la quale, a partire dal 17 dicembre, il pubblico potrà esprimere le proprie preferenze votando online. Le quattro giornate del “Capodanno a Napoli” non saranno solo un momento di festa, ma un’importante occasione per i giovani artisti di emergere, mostrando talento e creatività. Con questa iniziativa, il Comune di Napoli si impegna a promuovere la musica, offrire opportunità a chi ne ha più bisogno e proporre eventi dal forte impatto giovanile.