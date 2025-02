Torna “Il futuro in mano all’arte”: l’IS Torrente e l’Antica Pizzeria Da Michele insieme contro la dispersione scolastica

Per il terzo anno, l’IS Torrente e l’Antica Pizzeria Da Michele confermano un progetto per diminuire la dispersione scolastica e aumentare l’occupabilità per gli allievi appena diplomati

Lunedì 20 gennaio alle ore 10:00, nell’auditorium dell’Istituto superiore Torrente di Casoria, sarà presentata la terza edizione del progetto “Il futuro in mano all’arte”, per arginare il fenomeno della dispersione scolastica e aumentare l’occupabilità per gli allievi, attraverso un percorso che passa anche per l’insegnamento dei valori della legalità e del lavoro manuale.

Il progetto, frutto della collaborazione tra l’Istituto Superiore Torrente e l’Antica Pizzeria Da Michele, ha preso avvio nell’anno scolastico 2022 – 2023 come corso di formazione destinato agli studenti delle classi quarte dell’IS Torrente ed è continuato nel 2023 – 2024. Come già avvenuto lo scorso anno, in occasione della presentazione, due degli allievi più meritevoli riceveranno altrettante borse di studio intitolate ad Antonio e Salvatore Condurro, offerte da l’Antica Pizzeria Da Michele.

La consegna delle borse di studio sarà occasione per presentare il nuovo corso, in partenza nel 2025, in cui gli allievi dell’Istituto, seguiti dai Maestri pizzaioli de l’Antica Pizzeria Da Michele e dalla Michele in the world, scopriranno i segreti dell’arte di uno dei mestieri artigianali attualmente più richiesti dal mercato del lavoro. Gli studenti più meritevoli avranno la possibilità di seguire gratuitamente il corso professionalizzante di pizzaiolo che l’Antica Pizzeria Da Michele in The world, in collaborazione con l’Associazione Logos FormAzione di Aversa. Questo corso forma oggi le nuove leve del domani, preparando gli allievi da un punto di vista teorico e pratico, per poi avviarli sul mercato del lavoro attraverso un tirocinio in una delle sedi italiane de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world, con il fine ultimo di offrire un posto agli allievi ormai formati con il ‘metodo da Michele’.

“Questo progetto ambizioso si propone di formare le nuove generazioni dotandole di competenze pratiche e inculcando valori fondamentali. – dichiara la dirigente scolastica Annamaria Orso. – Il suo obiettivo primario è offrire concrete opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, fornendo così un solido fondamento per il futuro delle giovani menti coinvolte”. Alla presentazione interverranno Annamaria Orso, dirigente scolastico dell’IS Torrente, Sergio Condurro, amministratore de l’Antica Pizzeria Da Michele, e Alessandro Condurro, amministratore de l’Antica Pizzeria Da Michele in the world. Alla fine della presentazione, è previsto l’assaggio delle pizze sfornate dai maestri pizzaioli della Michele in the world con il forno dell’IS Torrente.