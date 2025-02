Striano si prepara al Carnevale 2025: quattro giorni di festa tra carri allegorici, spettacoli e tradizione

41^ edizione dello storico appuntamento col divertimento, ricco di spettacoli e sfilate

Il Carnevale Strianese si conferma uno degli eventi più attesi dell’anno, pronto a regalare emozioni e divertimento dal primo al 4 marzo 2025. Il programma dell’edizione 2025, la numero 41 dello storico appuntamento col divertimento a Striano, si preannuncia ricco di spettacoli, sfilate e momenti di aggregazione, con protagonisti assoluti i carri allegorici, frutto di un lungo lavoro artigianale basato su innovazione e tradizione e le scuole di danza.

Quest’anno, i maestri cartapestai hanno lavorato su tre carri allegorici ispirati a temi di grande attualità: intelligenza artificiale, ambiente e innovazione tecnologica. Il periodo di costruzione e realizzazione delle opere è iniziato già da diverse settimane e culminerà con le spettacolari sfilate previste nei quattro giorni di festa. Si inizia sabato 1 marzo con il taglio del nastro alle ore 15 e, a seguire, la sfilata dell’Histriano, la maschera ufficiale del Carnevale Strianese. Poi si andrà avanti fino a martedì 4 marzo con un programma ricchissimo, che prevede anche il coinvolgimento dei più piccoli e delle scuole.

Non mancherà l’intrattenimento, con le esibizioni di Rosario Toscano e degli artisti strianesi Virginia Sorvillo, Gaira, RP Gold e Tony Rhos (1 marzo), Ivan e Cristiano (2 marzo), Marco Cristi, Holy Color Party con Dj Salvatore Adiletta e la voce di Rosario Arzeo (3 marzo), Danny Celentano, Cinzia Cordella col maestro di ballo Giuseppe Pellegrino, i Gemelli Diversi (4 marzo) presso l’area del Parco Verde.

Presentano le serate, Titty De Filippo e Eduardo Castaldo. Il Carnevale Strianese è una manifestazione di grande richiamo, capace di unire spettacolo, cultura e tradizione in un’atmosfera unica. Un’occasione imperdibile per vivere la magia del Carnevale e immergersi in un vortice di colori, musica e allegria. Il Carnevale Strianese beneficia del patrocinio del Comune di Striano e, per la serata del 4 marzo, della Città Metropolitana di Napoli ed è completamente gratuito.

Sui canali social del Carnevale Strianese è possibile consultare il programma completo.