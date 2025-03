Vinitaly and the City, la Regione Campania protagonista con vini e pizza al prestigioso fuorisalone di Verona

La Regione Campania protagonista del prestigioso fuori salone di Vinitaly con degustazioni, masterclass e un evento speciale dedicato al simbolo per eccellenza della regione: la pizza

La Regione Campania porta le eccellenze enogastronomiche del territorio nel cuore di Verona, con un atteso programma di attività. Dal 3 al 5 aprile, nel suggestivo Cortile del Tribunale, la Campania si presenterà ai visitatori con un’esperienza immersiva che coniuga tradizione e qualità, raccontando la storia e il carattere di un territorio unico. In un’area espositiva di circa 20 metri quadrati si offrirà ai visitatori la possibilità di degustare i prodotti di oltre 180 aziende vitivinicole campane, offrendo un viaggio attraverso i sapori autentici della regione. In particolare, l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania promuoverà le eccellenze enologiche regionali attraverso degustazioni guidate, incontri e iniziative culturali, con l’obiettivo di far conoscere la straordinaria qualità dei vini campani e rafforzare l’immagine della regione come territorio d’eccellenza vitivinicola, facendo vivere al grande pubblico un’esperienza enogastronomica autentica e coinvolgente nel cuore della città.

“La partecipazione della Regione Campania a Vinitaly and the City 2025 rappresenta un’importante occasione per valorizzare i vini della nostra regione – afferma l’Assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo – Questa manifestazione è una opportunità unica di visibilità e di contatto diretto con il pubblico degli appassionati del vino, grazie ad un programma ricco di approfondimenti e degustazioni. In collaborazione con tutti i Consorzi di Tutela del vino avremo l’opportunità di valorizzare le nostre IGT, DOC e DOCG, frutto del lavoro e della passione dei viticoltori campani, testimoni di un mosaico territoriale che va dalla montagna al mare. Inoltre, grazie alla partnership con l’Associazione Verace Pizza Napoletana, i vini campani saranno abbinati alla pizza napoletana autentica, in un connubio tra tradizioni agroalimentari di grande valore che rafforzano l’identità regionale e presentano la Campania come un brand di eccellenze. Questa manifestazione rappresenta un momento fondamentale per far conoscere le nostre denominazioni e rafforzare il legame tra la nostra ricca produzione vitivinicola e il grande pubblico”.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla sinergia con i sette Consorzi di Tutela del Vino campano (Consorzio Tutela Vini Irpinia, Consorzio di Tutela VITICA, Consorzio Tutela Vini Vesuvio DOP, Consorzio Tutela Vini dei Campi Flegrei e Ischia, Consorzio Tutela Vini Sannio, Consorzio Vita Salernum Vites, Consorzio Penisola Sorrentina) che insieme restituiscono l’immagine di un territorio di straordinaria ricchezza vitivinicola. Con 19 vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP) e 15 a Indicazione Geografica Protetta (IGP), la Campania si conferma una delle regioni più rappresentative del panorama enologico italiano.

Sabato 5 aprile 2025, dalle ore 19 alle ore 21, uno degli appuntamenti più attesi: lo stand della Regione Campania ospiterà un evento speciale dedicato alla pizza napoletana e al panuozzo, in collaborazione con l’Associazione Verace Pizza Napoletana. Un tributo al legame indissolubile tra il vino e la tradizione gastronomica partenopea. Nella stessa giornata, alle ore 15.00 presso la Sala Consiliare, si terrà una masterclass esclusiva sui grandi vini campani, per approfondire la conoscenza dei vitigni attraverso un percorso di degustazione guidato.

Oltre alla presenza a Vinitaly and The City, la Regione Campania parteciperà a Vinitaly con un padiglione di 5.800 mq, che ospiterà 180 aziende, consolidando il suo ruolo di protagonista nel panorama vitivinicolo nazionale e internazionale.