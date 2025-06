Il Parco Archeologico di Ercolano vi aspetta per un viaggio notturno tra mito, corpo e memoria

Un’estate tra archeologia e meraviglia: tra luglio e settembre tornano le aperture straordinarie serali del Parco Archeologico di Ercolano: un viaggio tra mito, corpo e performance sotto le stelle

Dal 4 luglio al 27 settembre 2025, il Parco Archeologico di Ercolano invita il pubblico a vivere l’esperienza unica di visitare l’antica città in orario serale, immersi in un suggestivo intreccio di archeologia e spettacolo. Tre importanti appuntamenti costelleranno l’estate culturale ercolanese: «I Venerdì di Ercolano», la rassegna «Gli Ozi di Ercole» e le Giornate Europee del Patrimonio.

I VENERDÌ DI ERCOLANO – Anteprima stampa: giovedì 3 luglio ore 20:00 – 4, 11, 18, 25 luglio – 1, 8 agosto 2025. Dalle 20:00 alle 24:00 – Ingressi: Corso Resina 187 e Via dei Papiri Ercolanesi 19

Giunta alla sua ottava edizione, la rassegna I Venerdì di Ercolano si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell’estate, quest’anno è organizzata anche in collaborazione con la Regione Campania che attraverso SCABEC promuove l’iniziativa Campania by Night. Ogni venerdì sera, il pubblico potrà passeggiare liberamente tra le strade e le domus dell’antica Herculaneum, valorizzate da un’illuminazione scenografica e da performance artistiche in dialogo con il contesto archeologico.

Grande novità del 2025 è la possibilità di esplorare liberamente l’area archeologica illuminata di sera e approfondendo la conoscenza del sito attraverso l’utilizzo dell’app gratuita Ercolano Digitale, che guiderà i visitatori lungo un percorso multimediale arricchito da contenuti storici e artistici. Il filo conduttore delle serate sarà il rapporto tra corpo e mito, esplorato con linguaggi diversi: teatro, danza e musica. L’anteprima riservata alla stampa si terrà giovedì 3 luglio alle ore 20.00 con la guida eccezionale di Francesco Sirano, funzionario delegato alla Direzione del Parco – accredito entro le ore 18.00 del 2 luglio alla mail: ercolano.ufficiostampa@cultura.gov.it

Modalità di visita

Due turni di ingresso (20:00–21:30 / 22:00–23:30) per un massimo di 1000 visitatori a serata. Visita libera lungo un percorso illuminato, con performance cicliche di 3-4 minuti in 8 postazioni.

Biglietti

Intero €10,00 | Ridotto €5,00 (18-25 anni UE e Campania Artecard)

Gratuito per minorenni, disabili e accompagnatori

Acquisto online su www.ercolano.coopculture.it (in corso di attivazione) o tramite call center (+39 081 0106490), www.ercolano.cultura.gov.it