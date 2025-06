Il Napoli Pride al fianco di Budapest: al via la terza edizione del Pride Park all’insegna della solidarietà internazionale

Un ponte di supporto tra Napoli e l’Ungheria contro la repressione dei diritti voluta dal governo ungherese

Napoli, 28 giugno 2025 – Oggi prende il via la terza edizione del Pride Park e lo fa con un gesto significativo di solidarietà internazionale. Alle ore 18:30, infatti, si terrà un momento speciale interamente dedicato al Pride di Budapest. Quest’anno, la manifestazione ungherese è stata vietata dal governo di Viktor Orbán ma il Napoli Pride intende far sentire forte la propria vicinanza e il proprio supporto alla comunità LGBTQIA+ magiara.

Il Napoli Pride è e sarà sempre al fianco del Budapest Pride e di tutte le persone LGBTQIA+ che lottano per i propri diritti in ogni parte del mondo. Questo evento sottolinea l’importanza della solidarietà transnazionale in un momento in cui i diritti LGBTQIA+ sono minacciati in diverse parti del globo.

In questo contesto, il Napoli Pride lancia anche un accorato appello alle istituzioni europee, affinché condannino fermamente la decisione del governo ungherese di vietare le manifestazioni Pride. Si chiede che l’Unione Europea si faccia garante dei diritti fondamentali e della libertà di espressione in tutti gli Stati membri, intervenendo con decisione contro ogni forma di discriminazione e oppressione.