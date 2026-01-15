Napoli–Parma, al Maradona una sfida da non sbagliare

Gli Azzurri cercano il ritorno alla vittoria al “Maradona” contro il Parma in un match cruciale di Serie A

Napoli–Parma si gioca stasera, 14 gennaio 2026, con calcio d’inizio previsto alle 18:30 italiane (Serie A, recupero della 16ª giornata). Il Napoli torna in campo questa sera allo stadio Diego Armando Maradona per affrontare il Parma in una sfida importante del campionato di Serie A. Gli azzurri, guidati da Antonio Conte, cercano una vittoria che possa dare continuità e rilanciare le ambizioni di vertice dopo una fase caratterizzata da pareggi e da qualche difficoltà legata alle numerose assenze.

La gara, affidata alla direzione dell’arbitro Daniele Fabbri, si preannuncia tutt’altro che semplice. Il Parma arriva a Napoli con l’obiettivo di strappare punti pesanti in chiave salvezza, consapevole però di dover affrontare una squadra che, nonostante le rotazioni forzate, mantiene qualità e intensità elevate soprattutto tra le mura amiche.

Conte, che non sarà in panchina e verrà sostituito dal vice Cristian Stellini, dovrebbe confermare il suo impianto tattico a tre in difesa. Davanti a Milinković-Savić, spazio a Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno, chiamati a garantire solidità e impostazione. A centrocampo il peso della manovra sarà affidato a Lobotka e McTominay, con Mazzocchi e Gutiérrez sulle corsie esterne, fondamentali sia in fase di spinta che di copertura. In attacco il Napoli dovrebbe puntare su Politano, Højlund e Noa Lang, con l’obiettivo di dare profondità e velocità all’azione offensiva.

Sul fronte opposto, il Parma di Carlos Cuesta dovrebbe schierarsi con una linea difensiva a quattro davanti al portiere Corvi, mentre in mezzo al campo Bernabé e Keita avranno il compito di schermare e ripartire. In avanti, spazio a un tridente rapido e dinamico guidato da Pellegrino, supportato da Oristanio e Benedyczak, pronti a sfruttare eventuali spazi concessi dalla retroguardia azzurra.

Il clima al Maradona si annuncia caldo, con il pubblico partenopeo pronto a sostenere la squadra in un momento delicato ma decisivo della stagione. Per il Napoli questa partita rappresenta un passaggio chiave per restare agganciato alle posizioni di vertice; per il Parma, invece, un banco di prova importante per misurare ambizioni e solidità lontano dal proprio stadio.