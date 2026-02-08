Genoa–Napoli 2-3: Højlund beffa i rossoblù al 95′ e regala la vittoria agli azzurri

Al Luigi Ferraris una gara pirotecnica: Malinovskyi porta avanti il Genoa, Napoli rimonta con Højlund e McTominay, poi Colombo pareggia prima del rigore decisivo dell’attaccante danese nel finale

Genoa, 8 febbraio 2026 — Il Napoli espugna il Luigi Ferraris battendo il Genoa 3-2 al termine di una partita ricca di episodi e colpi di scena. A firmare il successo azzurro è Rasmus Højlund, autore di una doppietta e del rigore decisivo al 95′, che consente alla squadra partenopea di portare a casa tre punti pesantissimi in chiave campionato. La gara si apre con un immediato vantaggio rossoblù. Dopo appena 3 minuti, il Genoa conquista un calcio di rigore per una disattenzione difensiva del Napoli: dal dischetto Malinovskyi non sbaglia e porta avanti i padroni di casa.

La reazione del Napoli è rapida. Al 20′ gli azzurri trovano il pareggio con Højlund, abile a risolvere una mischia in area. Passa appena un minuto e arriva il sorpasso: McTominay lascia partire un destro dalla distanza che vale il 2-1 per gli ospiti. Nella ripresa il Genoa cresce e al 57′ ristabilisce l’equilibrio con Colombo, che approfitta di una nuova incertezza difensiva del Napoli per firmare il 2-2. La partita resta aperta e combattuta, ma al 76′ gli azzurri restano in dieci uomini per l’espulsione di Juan Jesus per doppia ammonizione.

Nel finale il Napoli stringe i denti e nel recupero trova l’episodio decisivo. Al 95′, dopo l’intervento del VAR, l’arbitro assegna un rigore agli azzurri. Dal dischetto Højlund è freddo e realizza il 3-2, chiudendo la partita. Con questa vittoria il Napoli consolida la propria posizione nelle zone alte della classifica, mentre il Genoa incassa una sconfitta amara dopo una prestazione generosa, decisa solo all’ultimo respiro.