Gran Carnevale Amalfitano: tre giorni tra meraviglia, colori e aggregazione nel cuore dell’Antica Repubblica Marinara

Esibizioni, spettacoli, coriandoli, arti circensi, maschere per il Carnevale più divertente di sempre

È un tripudio di colori e allegria il Carnevale ad Amalfi. Per tre giorni, da domenica 15 a martedì 17 febbraio 2026, l’Antica Repubblica Marinara si colorerà di sogni per imparare a guardare al mondo con un pizzico di fantasia. Piazza Duomo, Piazza della Bussola e l’Antico Arsenale sono pronte a trasformarsi in un grande teatro “en plein air” per il programma di eventi promosso dal Comune di Amalfi, guidato dal Sindaco Daniele, pensato per tutta la famiglia all’insegna dell’aggregazione, per celebrare il valore del gioco e dello stare insieme.

“Meraviglia” è la parola d’ordine del Gran Carnevale Amalfitano, tra show diffusi, spettacoli circensi, musiche, coreografie, trucchi eccentrici e la premiazione delle mascherine più originali. Un’esplosione di creatività, coreografie ed energia, attraverso gli angoli più belli di Amalfi. L’invito rivolto a tutti, grandi e piccini, è di indossare la più bella maschera e scendere in strada. Il Carnevale si apre domenica 15 febbraio 2026 alle ore 11.45 in Piazza della Bussola con lo spettacolo di Teatro Urbano con Hiram Show in Circus Teste. Hiram condurrà il pubblico in un’atmosfera suggestiva che richiama il mondo del circo, grazie alle sue musiche, al costume e agli oggetti di scena.

Lunedì 16 Febbraio 2026 alle ore 15.30 Piazza Duomo farà da cornice al tradizionale appuntamento del Carnevale Amalfitano con protagonisti i coloratissimi gruppi di ballo del Gran Carnevale Maiorese che, con la loro energia e allegria, accompagneranno la sfilata e la premiazione delle Mascherine Amalfitane. La festa proseguirà con l’intrattenimento dei Fratelli Cavallo de La Baracca dei Buffoni: la piazza in un luogo magico, tra risate, sorprese e fantasia.

Cambio location Martedì Grasso, alle ore 11.30 con la pièce teatrale per famiglie “Ti conosco Mascherina – Viaggio intorno alle tradizioni del Carnevale in Italia”, alla scoperta delle maschere della Commedia dell’Arte e delle tradizioni regionali, tra attori girovaghi e la presenza delle più famose maschere d’Italia, come Arlecchino, Pulcinella o Colombina, per celebrare l’arte del travestimento e il teatro.