Bagnoli, ancora superata la soglia delle polveri sottili

Il Commissariato: “Proseguono le misure di mitigazione previste dalla legge”

Napoli, 10 febbraio 2026 – Ancora un nuovo superamento dei limiti delle polveri sottili a Bagnoli, con i valori di PM10 che tornano oltre la soglia consentita dalla normativa. I dati delle centraline di monitoraggio ambientale confermano una situazione che continua a destare preoccupazione tra residenti e comitati civici, da tempo in allerta per le ricadute sulla salute pubblica e sulla qualità dell’aria nel quartiere dell’area occidentale di Napoli. Secondo quanto rilevato, l’episodio si inserisce in un quadro già segnato da criticità ricorrenti, spesso associate alle attività di bonifica e ai cantieri ancora in corso nell’ex area industriale. Una condizione che alimenta tensioni e richieste di maggiore trasparenza da parte della cittadinanza, che chiede interventi più incisivi e un controllo costante delle emissioni.

Sulla vicenda è intervenuto il Commissariato straordinario per Bagnoli, precisando che “proseguono le misure di mitigazione previste dalla legge”, con riferimento ai protocolli ambientali già attivati. Le azioni in campo includono il monitoraggio continuo della qualità dell’aria, l’adozione di sistemi per limitare la dispersione delle polveri e il rispetto delle prescrizioni imposte alle imprese impegnate nei lavori. Resta tuttavia alta l’attenzione sul territorio. I comitati locali chiedono che agli interventi di mitigazione si affianchi una comunicazione puntuale e tempestiva dei dati ambientali, affinché i cittadini possano essere costantemente informati sull’evoluzione della situazione. Bagnoli continua così a essere un banco di prova delicato, dove la sfida tra risanamento ambientale e tutela della salute pubblica resta ancora aperta.