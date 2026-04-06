Uova pasquali con vermi: sequestrata fabbrica nell’Avellinese

Il caso denunciato da un gruppo di studenti in gita fa scattare i controlli dei Nas: prodotti contaminati e gravi carenze igieniche

Avellino, 2 aprile 2026 – Scoperta choc nell’Avellinese, dove una fabbrica di dolciumi è stata sequestrata dopo il ritrovamento di uova di Pasqua contaminate da vermi. A far emergere il caso è stata la segnalazione di un gruppo di studenti in gita scolastica, che durante la visita allo stabilimento hanno notato anomalie evidenti nei prodotti e nelle condizioni igieniche della struttura.

Secondo le prime ricostruzioni, i ragazzi si sarebbero accorti della presenza di piccoli organismi all’interno del cioccolato, dando immediatamente l’allarme agli insegnanti. La segnalazione è poi arrivata alle autorità competenti, che hanno disposto un controllo urgente da parte dei Nas.

L’ispezione ha confermato i sospetti: all’interno dello stabilimento sarebbero state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie, oltre alla presenza di prodotti contaminati e conservati in modo non conforme alle normative vigenti. Le uova di Pasqua coinvolte sono state immediatamente ritirate dal mercato, mentre l’intera produzione è stata posta sotto sequestro.

Le autorità stanno ora indagando per accertare le responsabilità dei gestori dell’impianto e verificare l’eventuale distribuzione su larga scala dei prodotti contaminati. Non si esclude che possano emergere ulteriori violazioni legate alla sicurezza alimentare.

L’episodio ha suscitato forte preoccupazione tra i consumatori, soprattutto in vista delle festività pasquali, periodo in cui la vendita di dolciumi raggiunge il picco annuale. Le associazioni dei consumatori invitano alla massima attenzione e raccomandano di acquistare prodotti solo da rivenditori affidabili.

Fondamentale, in questo caso, si è rivelata la prontezza degli studenti, la cui segnalazione ha permesso di evitare conseguenze potenzialmente più gravi per la salute pubblica.