Uova pasquali con vermi: sequestrata fabbrica nell’Avellinese

0

Il caso denunciato da un gruppo di studenti in gita fa scattare i controlli dei Nas: prodotti contaminati e gravi carenze igieniche

Avellino, 2 aprile 2026 – Scoperta choc nell’Avellinese, dove una fabbrica di dolciumi è stata sequestrata dopo il ritrovamento di uova di Pasqua contaminate da vermi. A far emergere il caso è stata la segnalazione di un gruppo di studenti in gita scolastica, che durante la visita allo stabilimento hanno notato anomalie evidenti nei prodotti e nelle condizioni igieniche della struttura.

Secondo le prime ricostruzioni, i ragazzi si sarebbero accorti della presenza di piccoli organismi all’interno del cioccolato, dando immediatamente l’allarme agli insegnanti. La segnalazione è poi arrivata alle autorità competenti, che hanno disposto un controllo urgente da parte dei Nas.

L’ispezione ha confermato i sospetti: all’interno dello stabilimento sarebbero state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie, oltre alla presenza di prodotti contaminati e conservati in modo non conforme alle normative vigenti. Le uova di Pasqua coinvolte sono state immediatamente ritirate dal mercato, mentre l’intera produzione è stata posta sotto sequestro.

Le autorità stanno ora indagando per accertare le responsabilità dei gestori dell’impianto e verificare l’eventuale distribuzione su larga scala dei prodotti contaminati. Non si esclude che possano emergere ulteriori violazioni legate alla sicurezza alimentare.

L’episodio ha suscitato forte preoccupazione tra i consumatori, soprattutto in vista delle festività pasquali, periodo in cui la vendita di dolciumi raggiunge il picco annuale. Le associazioni dei consumatori invitano alla massima attenzione e raccomandano di acquistare prodotti solo da rivenditori affidabili.

Fondamentale, in questo caso, si è rivelata la prontezza degli studenti, la cui segnalazione ha permesso di evitare conseguenze potenzialmente più gravi per la salute pubblica.

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.