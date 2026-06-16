Baronissi accende l’estate 2026: parte “Viva Baronissi”, il grande cartellone con oltre 50 eventi tra cultura, musica, cinema e spettacolo diffuso in città

La Sindaca Anna Petta: “Un programma costruito con equilibrio e responsabilità, che valorizza il territorio e le sue energie culturali, pensato per tutte le fasce d’età”

Baronissi (SA) – L’estate di Baronissi si accende con “Viva Baronissi”, il grande cartellone estivo 2026 che animerà il territorio comunale da giugno a settembre con oltre 50 appuntamenti complessivi tra cinema all’aperto, teatro, musica, festival, spettacoli popolari, concerti blues e jazz e iniziative culturali diffuse. Un progetto unitario e capillare che trasforma la città in un sistema culturale aperto, dove piazze, quartieri e frazioni diventano luoghi vivi di partecipazione e comunità. Il fulcro della programmazione sarà l’Anfiteatro Comunale “Pino Daniele”, affiancato da numerosi spazi urbani che si trasformano in palcoscenici condivisi.

La Sindaca Anna Petta sottolinea in questa fase iniziale: “Abbiamo scelto di aprire l’estate con un linguaggio semplice e popolare come il cinema all’aperto, perché la cultura deve essere immediata e accessibile a tutti. Tutti gli appuntamenti, infatti, sono ad ingresso gratuito. È un grande investimento per il Comune per un programma che attraversa in maniera trasversale tutte le fasce d’età, pensato sia per i bimbi che per gli adulti, tra teatro, musica e cinema che si snoderanno dal centro cittadino alle frazioni. Ci saranno inoltre laboratori ludico-ricreativi dedicati ai più piccoli, con attività svolte da esperti educatori per vivere il gioco come momento di crescita e di evoluzione, rendendo l’estate più bella e creativa. A tutto ciò si aggiungeranno anche i momenti di sport all’aperto, per favorire benessere e uno stile di vita sano. Baronissi diventa sempre più attrattiva, facendo dell’arte e della cultura elementi nevralgici per la crescita del territorio e l’inclusione di tutta la comunità”.

Il cartellone si apre il 13 giugno 2026 con il film “Sonic 2”, primo appuntamento del ciclo “Cinema sotto le stelle”, che inaugura ufficialmente la stagione estiva.

Il 18 giugno arrivano le “Favole itineranti” a cura di Ciccia Pelliccia, seguite il 20 giugno dalle “Favole urbane” dell’Associazione Athena. Spazio alla fantasia il 20 e 21 giugno con il ritorno dell’Irno Comix e in contemporanea il raduno di auto e moto d’epoca con il Club Ruote Classiche. Il territorio continua ad animarsi il 25 e 26 giugno con nuove tappe narrative diffuse. Il 27 giugno l’Anfiteatro ospita la presentazione del libro di Alessandro Di Battista, mentre il 30 giugno si chiude il mese con “Ballando sotto le stelle”.

Luglio si apre con i saggi dell’Accademia dello Spettacolo, “Sotto i riflettori” il 1luglio e “La notte degli Oscar” il 2 luglio, in un avvio dedicato ai giovani talenti del territorio.

Il 3 luglio si intrecciano teatro e cinema con “Sicilia 1860” e “Aladdin”, mentre il 4 luglio proseguono le attività delle “Favole urbane” e il film “Buffalo Kids”. Il 9 luglio il territorio si accende con “Piazza colori senza barriere” a cura dell’Associazione Il Cerchio e nuove narrazioni itineranti, mentre il 10 luglio arriva il cinema con “Valentina”. Il 14 e 15 luglio spazio rispettivamente a “Suoni in piazza” e “Miss Gocce di stelle”. Il 16 e 17 luglio il cinema propone “Troppo cattivi” e “Wonka”, mentre il 18 luglio l’Associazione ALVAA presenta la seconda edizione di “Musica sotto le stelle”. Il 19 luglio prende il via il progetto artistico “Il mio paese in una cornice… oltre i vicoli un viaggio a colori” seguito dall’avvio del Baronissi Blues Festival, che prosegue il 20 e 21 luglio.

Il 23 luglio si alternano “’E dduje gemelli” e “Storie in movimento”, mentre dal 24 al 26 luglio l’Overline Jam porta tre giornate di musica e creatività contemporanea. Il 27 luglio arriva il film “Coco”, il 28 luglio il teatro con “Napoli 2.0”, mentre il 29 luglio e il 30 luglio due serate jazz a cura dell’associazione Polis con il concerto conclusivo di “Pilar”.

Il Consigliere delegato agli eventi Antonio Santoro dichiara: “Questo cartellone è il risultato di un lavoro organizzativo complesso ma condiviso, che ha coinvolto associazioni, artisti e realtà locali con una grande capacità di risposta”.

Il mese di agosto si apre con la grande Festa della Birra, che dal 3 al 10 agosto anima quotidianamente il territorio con eventi serali e momenti di aggregazione.

La Sindaca Anna Petta sottolinea: “Agosto è il mese in cui la comunità si ritrova, si riconosce e vive insieme gli spazi pubblici.”

L’8 agosto si intrecciano il film “Le follie dell’imperatore” e le attività della festa, che prosegue fino al 10 agosto, giornata in cui si aggiunge anche la Cena di quartiere sotto le stelle. L’11 agosto spazio alla musica con il concerto “Come acqua di mare”, seguito il 12 agosto dallo spettacolo “La ballata di Pinocchio”. Il 20 agosto tornano le “Favole itineranti”, mentre il 25 agosto il cinema propone “Il robot selvaggio”. Il 26 agosto il teatro ospita “Lo zio l’America”.

Il 27 agosto si alternano ancora le “Favole itineranti” e lo spettacolo “I soldi fanno tornare la vista ai cecati”, mentre il 28 agosto va in scena “La gallina si spenna quando è morta”. Il 29 agosto la Pro Loco chiude simbolicamente il mese con “Benvenuto settembre”.

Il mese conclusivo si apre il 1° settembre con “Burle in maschera”, seguito il 2 settembre da “Né è valsa la pena” e il 3 settembre dallo spettacolo per la terza età a cura dell’Associazione APS Enneblab.

Il 9 settembre il cartellone si chiude con il film “Spirit”, ultimo appuntamento del ciclo “Cinema sotto le stelle”.

“Viva Baronissi” si conferma un progetto strategico di valorizzazione territoriale, che rende la cultura accessibile e presente in ogni area del comune, trasformando l’intero tessuto urbano in un unico spazio di partecipazione.