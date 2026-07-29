Ad agosto entra nel vivo “Vesuvio Sotto le Stelle” 2026

Continua l’estate di eventi notturni nella natura, tutte le sere lungo i sentieri del Parco Nazionale del Vesuvio

Dopo i weekend sotto le stelle di luglio, che hanno registrato numerose partecipazioni, ad agosto entra nel vivo la manifestazione Vesuvio Sotto le Stelle, marchio registrato di Vesuvio Natura da Esplorare, che da tredici anni permette ogni estate a centinaia di persone, turisti e famiglie, di trascorrere indimenticabili momenti notturni nella natura del Vesuvio. Da agosto, infatti, tutti i giorni della settimana il Vesuvio si trasformerà in un luogo da vivere anche di notte. I sentieri del Parco diventano luoghi da scoprire nelle ore serali in compagnia delle esperte guide dell’Associazione Vesuvio Natura da Esplorare, da anni attiva sul territorio vesuviano. Il Vesuvio dunque si conferma sempre più un luogo attrattivo per escursioni e visite, pronto a regalare emozioni, in un lavoro che da tempo prosegue in sinergia con l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio e i comuni che si sviluppano alle sue pendici.

Vesuvio Sotto le Stelle è un’esclusiva iniziativa serale, organizzata con l’autorizzazione del Parco Nazionale. Quest’anno, il programma prevede escursioni ancora più speciali, con l’obiettivo di offrire un’esperienza che armonizza natura, conoscenza e territorio. L’evento si arricchisce di racconti legati alla cultura, momenti dedicati all’osservazione e alla lettura delle costellazioni. A completare l’esperienza, un aperitivo servito sotto la volta celeste, con vino e prodotti locali.

Con queste caratteristiche, “Vesuvio Sotto le Stelle” si riconferma come uno degli eventi di punta dell’Estate 2026.

Dettagli dell’esperienza

L’attività prende il via alle ore 19:00, con una passeggiata di circa due ore e mezzo sotto il cielo stellato. Il percorso si svolge con un ritmo lento, alternando momenti di osservazione e ascolto dei suoni della natura. È possibile scegliere tra due itinerari a quote differenti, e l’attività si conclude indicativamente alle 22:30.

L’edizione 2026 propone due percorsi principali:

Percorso 600 – Si tratta di un cammino accessibile e avvolgente, che attraversa il versante occidentale del Parco immerso nella vegetazione mediterranea e nelle colate laviche dell’ultima eruzione. Regala uno dei tramonti più belli del Vesuvio, cedendo poi il passo alle stelle che si specchiano nel Golfo di Napoli.

Percorso 1000 – Si tratta di un sentiero dal fascino potente, con due opzioni di percorribilità, che si snoda tra antiche colate laviche e viste sul cuore del vulcano. Qui la natura è più aspra, lo sguardo si perde tra profili scuri e paesaggi lunari, con la sensazione di toccare il cielo con un dito.

Date e serate speciali

Alcune serate speciali saranno ancora più suggestive, grazie a particolari condizioni astronomiche o ricorrenze: avranno un’impostazione diversa su sentieri inediti, offrendo qualcosa in più dal punto di vista culturale e con una durata più lunga.

Notte di San Lorenzo: L’occasione perfetta per lasciarsi affascinare dalla magia delle stelle cadenti e dal fascino senza tempo del vulcano. Vesuvio con la Luna Piena: Un’escursione notturna interamente illuminata dalla luce argentea della luna. Vesuvio con la Luna Nuova: Per scoprire il vulcano in una notte buia, dove il cielo si accende di un numero eccezionale di stelle scintillanti. Vesuvio a Ferragosto: Per celebrare la festività con un’esperienza notturna immersiva e diversa dal solito.

Informazioni Utili

“Vesuvio sotto le stelle” è un evento plastic free, che si svolge nel rispetto della biodiversità locale ed è pensato per famiglie, gruppi di amici, escursionisti e per tutti gli amanti della natura che desiderano esplorare o riscoprire il Vesuvio in una veste inedita, dal crepuscolo alla notte.

Il programma completo e le prenotazioni sono disponibili sul sito www.vesuviosottolestelle.it e sui canali social di Vesuvio Natura da Esplorare.

Servizio Clienti: 3291340500 (Telefono e WhatsApp) dalle ore 10:00 alle 19:00.

Email: info@vesuvionatura.it