Il Cinema che resta: il Picentia Short Film Festival annuncia le date della decima edizione e la sinergia con il Magna Graecia

Il patron Luca Capacchione svela il concept della X edizione (21-27 settembre a Battipaglia) e firma la direzione artistica dei corti al Magna Graecia Film Festival

Il Picentia Short Film Festival compie dieci anni e annuncia ufficialmente le date e la visione artistica della sua attesissima ‘Edizione X’. Dal 21 al 27 settembre 2026, la kermesse internazionale organizzata e prodotta da ACT Production tornerà ad animare la cornice campana di Battipaglia, ponendo al centro della propria ricerca il concept ‘Echoes’. A svelare il tema guida è il patron e direttore artistico Luca Capacchione: un’edizione simbolo pensata per esplorare i riverberi dell’esistenza, la memoria e i continui passaggi percettivi e temporali tra passato e presente. L’eco non inteso come nostalgia del già vissuto, ma come vibrazione viva che risuona nel presente, capace di guidare i nuovi linguaggi del cinema breve verso la comprensione del contemporaneo.

‘Raggiungere la decima edizione significa guardare indietro alla strada percorsa senza mai smettere di interrogarci sul futuro del cinema’, dichiara il patron e direttore artistico Luca Capacchione. ‘Con “Echoes” vogliamo invitare gli autori a raccontare quei segni, quei ricordi e quei passaggi invisibili che dal passato continuano a riverberarsi nel presente. Il cinema breve ha la straordinaria capacità di captare queste vibrazioni immediate e trasformarle in visioni universali’. In questo percorso di maturazione e crescita, il festival introduce quest’anno una storica novità strutturale: il debutto di ‘Over Time’, una nuova sezione competitiva interamente riservata ai lungometraggi, che affiancherà la selezione ufficiale dei corti per offrire uno spazio espressivo e distributivo ancora più ampio ai registi e alle produzioni internazionali. L’annuncio della decima edizione giunge in un momento di intensa attività e prestigio istituzionale per il festival campano. A testimonianza del credito artistico conquistato sul campo, si rinnova infatti la collaborazione con il Magna Graecia Film Festival in Calabria, dove la squadra del Picentia tornerà a curare la direzione della sezione cortometraggi.

La guida dell’area è affidata allo stesso Luca Capacchione (Direzione Artistica) e a Jacopo Curcio (Direzione Tecnica). Il cuore della sinergia sarà la presentazione dei finalisti della sezione ‘First Lights’, un progetto concepito come vero e proprio incubatore per i registi di domani, focalizzato sul sostegno degli esordi e dei giovani talenti del panorama italiano e internazionale. Un impegno corale che conferma il Picentia Short Film Festival non solo come punto di riferimento culturale nel Mezzogiorno – capace di coinvolgere stabilmente autori e opere provenienti da circa 70 Paesi -, ma anche come promotore attivo di reti virtuose e scambi artistici di respiro nazionale e globale.