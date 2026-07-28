Gesualdo si illumina con i colori della Pace: Saperi & Sapori dedica la tredicesima edizione al dialogo tra i popoli

Dal 31 luglio al 2 agosto 2026 il centro storico sarà illuminato con i colori della bandiera della pace

Ospite del convegno inaugurale il fotoreporter palestinese Alhassan Selmi. Palazzo Pisapia diventerà una galleria d’arte con venti artisti provenienti da tutta Italia. Un intero borgo illuminato con i colori della bandiera della pace. Un fotoreporter palestinese premiato a livello internazionale che porterà la propria testimonianza diretta sulla guerra. Uno storico palazzo trasformato in una galleria d’arte con opere provenienti da tutta Italia. È questo il volto della tredicesima edizione di Saperi & Sapori, in programma a Gesualdo dal 31 luglio al 2 agosto 2026, una delle manifestazioni culturali ed enogastronomiche più rappresentative dell’Irpinia, che quest’anno sceglie di dedicare l’intera edizione al tema “PEACE”. Una scelta che nasce dalla consapevolezza che la pace non rappresenta soltanto un tema di attualità internazionale, ma un valore da costruire ogni giorno attraverso il dialogo, la condivisione, il rispetto reciproco e la capacità di fare comunità.

Per gli organizzatori la pace non coincide semplicemente con l’assenza di guerra. È la pace che nasce nelle famiglie, nelle piazze, nei piccoli borghi, nelle relazioni tra le persone, nella valorizzazione delle differenze e nella riscoperta delle proprie radici. È la pace che prende forma quando ci si incontra, ci si ascolta e si condivide una tavola, una tradizione, un’esperienza. Da questa visione prende forma anche il simbolo dell’edizione 2026: un piede, accompagnato dal messaggio “Ogni pace comincia da un passo”. Un’immagine semplice ma profondamente significativa che ricorda come ogni cambiamento collettivo abbia origine da una scelta individuale.

Per tutta la durata della manifestazione, Gesualdo si vestirà simbolicamente dei colori della pace. Palazzi storici, monumenti, vicoli e scorci del centro storico saranno illuminati con le tonalità della bandiera della pace, trasformando l’intero borgo in una suggestiva installazione luminosa a cielo aperto. Un allestimento scenografico pensato per valorizzare il patrimonio architettonico del paese e rendere visibile il messaggio che accompagnerà ogni momento della manifestazione.

Tra gli appuntamenti più significativi dell’edizione 2026 spicca il convegno “Un passo verso la pace”, in programma il 31 luglio, che vedrà la partecipazione del giornalista e fotoreporter palestinese Alhassan Selmi, vincitore del Premio Internazionale Colomba d’Oro per la Pace. Attraverso la sua testimonianza diretta offrirà al pubblico uno sguardo autentico sulle conseguenze dei conflitti e sull’importanza del dialogo tra i popoli, contribuendo a rendere ancora più concreto il messaggio di questa edizione.

L’arte sarà un altro dei linguaggi attraverso cui Saperi & Sapori racconterà il tema della pace. Per l’occasione, lo storico Palazzo Pisapia si trasformerà in una prestigiosa galleria d’arte contemporanea, ospitando una mostra collettiva con 20 artisti provenienti dalla Campania e da diverse regioni d’Italia. Per tre giorni il palazzo diventerà uno spazio di incontro tra linguaggi artistici, sensibilità e culture differenti, confermando la volontà della manifestazione di valorizzare il patrimonio storico di Gesualdo e promuovere l’arte come strumento di dialogo. Il percorso culturale sarà inoltre arricchito dalla mostra “Be My Voice – Un diario per Gaza”, dalla presentazione del libro “Attuare la Costituzione” di Luigi De Magistris e da numerosi incontri dedicati ai temi della pace, dei diritti umani e della Costituzione.

Accanto al programma culturale, la manifestazione continuerà a valorizzare le eccellenze del territorio attraverso un ricco percorso enogastronomico, l’artigianato locale e un’offerta musicale ancora più ampia, con quattro concerti live ogni sera e tre DJ set ogni sera ai piedi del Castello. Tra le novità dell’edizione 2026 debutta anche Villa Tre Colli Experience, un nuovo format che proporrà aperitivi e DJ set sulle suggestive Terrazze Mattioli, ampliando ulteriormente l’offerta della manifestazione con un’esperienza esclusiva immersa nella bellezza del borgo. Per tre giorni Gesualdo diventerà il luogo in cui cultura, arte, musica, enogastronomia e partecipazione si uniranno per lanciare un messaggio che supera i confini della manifestazione e parla a tutti: la pace non è soltanto un ideale da raccontare, ma una responsabilità da vivere ogni giorno.