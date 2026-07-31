Al Maschio Angioino “Enrico VIII” con la rassegna Estate a Napoli

In scena il 1° agosto al Maschio Angioino per Estate a Napoli una divertente riscrittura dell’”Enrico VIII” di William Shakespeare a opera dei drammaturghi Cervo e Bertolotti e il content creator Pierluca Mariti (meglio conosciuto come @piuttosto_che). La regia è affidata al metteur en scene emergente Orazio Rotolo Schifone

Sabato 1° agosto 2026 alle 21,00 a Napoli al Maschio Angioino va in scena Enrico VIII, una frizzante commedia contemporanea ispirata alla History di Shakespeare scritta da Matteo Bertolotti, Gian Maria Cervo e Pierluca Mariti (meglio conosciuto su instagram come @piuttosto_che ) con uno strepitoso cast diretto da Orazio Rotolo Schifone che include l’attore e content creator Mario Sturniolo nel ruolo del cardinale Reginald Pole e gli attori Annalisa Arbolino, Teresa Barretta, Lorenzo Baruzzi, Matteo Bertolotti, Eugenio Castaldo e Marco Curci. Coreografie e interventi danzati di Giuseppe Nocerino.

L’iniziativa è promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito della rassegna Teatro e Danza al Castello, parte della programmazione culturale per l’Estate 2026. Il progetto si sviluppa in una riscrittura ironica e contemporanea dell’opera di Shakespeare Enrico VIII alternando momenti di stand-up comedy orientati al fake storico con una improbabile figura blastante del Cardinale Reginald Pole (notoriamente uomo mite e pacifico, non divenne papa per un solo voto e alla fine della sua vita rischiò un processo da parte dell’Inquisizione, fermato solo dalla morte del cardinale) che se la prende con il livello di arretratezza del piccolo paese di Bagnoregio – e dice di voler tornare a Napoli-, scene da commedia ambientate durante una serie di cene nella casa di una famiglia contemporanea a Bagnoregio la cui disfunzionalità è il prodotto di lontanissime vicende storiche e brani tratti dal dramma storico di Shakespeare, scherzosamente riconnesse al dramma familiare contemporaneo rappresentato. Il progetto trova un luogo ideale della sua prima rappresentazione a Napoli che accolse la cerchia degli Spirituali, un gruppo di intellettuali del Rinascimento di cui fecero parte anche Michelangelo e la poetessa Vittoria Colonna e che con la scomparsa del leader originario Juan de Valdes si spostò nella provincia di Viterbo e trovò proprio nella figura di Pole il suo nuovo primo referente.

I tre autori hanno ciascuno curato una sezione del testo: Matteo Bertolotti si è occupato del setting contemporaneo bagnorese, Pierluca Mariti ha creato delle traduzioni creative/riscritture dell’opera di Shakespeare con un linguaggio vivace e scanzonato, Gian Maria Cervo ha scritto i monologhi del cardinale Pole in uno stile stand-up comedy e ha creato brevi scene di raccordo tra i 3 setting. La regia è di Orazio Rotolo Schifone che si è fatto notare per l’intensità dei suoi primi allestimenti in sale romane come l’ Off Off Theatre, dedite alla nuova drammaturgia.

INGRESSO GRATUITO. Prenotazioni possibili fino a esaurimento posti alla mail kitojaguar@gmail.com