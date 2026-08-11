Amalfi festeggia ferragosto con “That’s Napoli Live Show”

La tradizione partenopea incontra il pop internazionale in una notte di pura magia nel cuore di Amalfi

La magia della musica partenopea incontra l’energia del pop e del rock internazionale. Sarà il That’s Napoli Live Show, diretto dal celebre maestro Carlo Morelli, il grande protagonista del Concerto di Ferragosto di Amalfi, in programma sabato 15 agosto 2026 alle ore 21.30 sul palcoscenico allestito nella nuova Piazza Municipio. L’appuntamento rientra nel cartellone dell’Amalfi Summer Fest, la prestigiosa rassegna di eventi gratuiti promossa dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Daniele Milano.

Un successo travolgente e consolidato, che sta infiammando i teatri e le piazze d’Italia tappa dopo tappa, conquistando il pubblico di ogni età. Il That’s Napoli Live Show si presenta ad Amalfi forte di una straordinaria popolarità, amplificata da una community digital in costante crescita che vanta ormai migliaia di followers sui social, testimoni entusiasti di un’energia contagiosa che dal vivo sa trasformarsi in una magia collettiva. “I primi appuntamenti della rassegna Amalfi Summer Fest hanno riscosso un gran successo di pubblico e siamo davvero molto soddisfatti della risposta positiva che stiamo ricevendo. La nuova Piazza Municipio, poi, sta mostrando tutto il suo potenziale quale contenitore di eventi di grande richiamo” dichiara il Sindaco Daniele Milano.

Nato nel 2008 da un’intuizione del Maestro Carlo Morelli, il That’s Napoli Live Show non è solo un coro, ma una fucina di giovani talenti e un simbolo di rinascita culturale che fonde sapientemente le storiche melodie partenopee con hit mondiali, creando mash-up contemporanei capaci di unire generazioni diverse. Un progetto che porta con sé l’esperienza internazionale del Maestro Morelli, già protagonista di prestigiose produzioni televisive e teatrali in tutto il mondo.

Proprio in vista dell’imminente spettacolo, l’Assessore agli Eventi Enza Cobalto, curatrice della rassegna ha commentato: “L’appuntamento con lo spettacolo di Ferragosto è sicuramente fra i più attesi del nostro calendario. Ogni anno, con il massimo impegno, cerchiamo di offrire al pubblico uno spettacolo che sappia coinvolgere e appassionare, garantendo sempre una proposta artistica qualitativamente alta e di grande impatto emotivo”. Ad accompagnare le voci straordinarie dei soprani, mezzosoprani, tenori e bassi del coro, saranno i musicisti Enrico Sforza (tastiere), Alessandro Carpentieri (chitarra), Dario Spinelli (basso) e Mauro D’Ambrosio (batteria), per una notte di pura magia e ritmo nel cuore pulsante di Amalfi.

Tutti gli eventi di Amalfi Summer Fest sono a ingresso gratuito.

INFO: aggiornamenti e maggiori informazioni sugli eventi saranno sempre disponibili sul sito e sui canali social del Comune di Amalfi e di VisitAmalfi.info; la disponibilità di posti auto nei parcheggi pubblici è consultabile in tempo reale su Info Parking Amalfi.