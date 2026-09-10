Eurovolley: vento e nuvole, Fipav conferma che Italia-Svezia si gioca

In caso di forte maltempo il match riprenderebbe domani alle 20 in piazza del Plebiscito

Napoli, 10 settembre 2026 – Occhi puntati al cielo e fiato sospeso a Napoli per la sfida d’esordio dei Campionati Europei maschili di pallavolo. Nonostante il quadro meteorologico incerto, caratterizzato da forti raffiche di vento, nuvolosità sparsa e un’allerta meteo emanata dalla Protezione Civile, la Federazione Italiana Pallavolo ha confermato che il match inaugurale tra i ragazzi di coach Ferdinando De Giorgi e la Svezia prenderà regolarmente il via.

La suggestiva arena da circa 6.500 posti allestita nel cuore di piazza del Plebiscito è pronta a ospitare uno spettacolo unico sotto le stelle, davanti a una cornice di pubblico da tutto esaurito. L’organizzazione monitorerà costantemente l’evoluzione del meteo, per garantire la massima sicurezza degli atleti sul campo e la regolarità del gioco. Qualora un improvviso nubifragio o raffiche imperversanti rendessero impossibile la prosecuzione dell’incontro durante la serata, la Fipav ha predisposto il protocollo di emergenza: la gara verrebbe interrotta e ripresa ufficialmente nella giornata di domani, alle ore 20:00, sempre nella stessa location partenopea.

L’evento segna il via ufficiale della 34ª edizione del torneo continentale, organizzato congiuntamente da Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania. Per la Nazionale azzurra, inserita nella Pool A insieme a Svezia, Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia, il match napoletano rappresenta solo il primo tassello di un lungo percorso itinerante. Dopo il debutto all’aperto, gli Azzurri si trasferiranno al PalaPanini di Modena per completare la fase a gironi, per poi disputare ottavi e quarti di finale al PalaAlpitour di Torino e tentare l’assalto alle medaglie nella fase finale al Forum di Milano.