Napoli e Bologna a caccia del riscatto al Maradona

I dettagli tecnici, l’orario e le probabili formazioni della sfida valida per la quarta giornata di Serie A

La quarta giornata del campionato di Serie A propone la sfida tra Napoli e Bologna, in programma per domenica 13 settembre 2026 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 18:00, con direzione di gara affidata all’arbitro Bonacina. La partita verrà trasmessa in diretta streaming e televisiva per gli abbonati alla piattaforma DAZN. Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento con l’obiettivo prioritario di conquistare i tre punti per risalire una classifica che le vede momentaneamente staccate dalle zone di vertice, con i padroni di casa fermi a quota tre punti in graduatoria e la formazione ospite a quota un punto.

I padroni di casa si presentano alla sfida optando per un modulo tattico 4-3-3. Tra i pali è confermata la presenza di Milinkovic-Savic. La linea difensiva a quattro prevede il capitano Di Lorenzo sulla fascia destra, Spinazzola sul versante sinistro e la coppia centrale composta da Rrahmani e Marin. A centrocampo le chiavi della regia sono affidate a Lobotka, affiancato da Gilmour e dal giovane Vergara. Nel tridente d’attacco spazio a Politano e Lang sulle corsie esterne, con Hojlund nel ruolo di punta centrale. In panchina sono pronte soluzioni di spessore come De Bruyne, Anguissa e David Neres, utili per variare l’assetto a gara in corso.

La formazione ospite risponde disponendosi in campo con un modulo 4-2-3-1. In porta agisce Skorupski, protetto da una linea difensiva formata da Holm e Miranda sulle corsie esterne, mentre al centro della difesa gioca la coppia composta da Heggem e Theate. La cerniera di centrocampo vede agire in mediana Ferguson insieme a Moro. Alle spalle dell’unica punta Piccoli agisce un trio di trequartisti composto da Bernardeschi, Odgaard e Cambiaghi, chiamati ad accompagnare la manovra offensiva e a garantire copertura in fase di ripiegamento.