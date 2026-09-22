America’s Cup: Napoli accende il countdown, svelato l’orologio in piazza Vittoria

Il grande impianto in riva al Golfo scandirà i giorni fino alle regate della Louis Vuitton Cup. La città si trasforma nella capitale mondiale della vela

Napoli, 22 settembre 2026 – L’attesa per uno degli appuntamenti velici più prestigiosi al mondo entra ufficialmente nel vivo. Piazza Vittoria è diventata il cuore pulsante dell’entusiasmo partenopeo con la cerimonia d’inaugurazione e l’accensione del grande orologio promozionale che segnerà, giorno dopo giorno, il conto alla rovescia fino al prossimo maggio.

Un’installazione simbolica e suggestiva, posizionata a due passi dal mare, pensata per coinvolgere cittadini, appassionati e turisti nel clima delle sfide per la Louis Vuitton Cup. La struttura indica chiaramente il percorso d’avvicinamento al 22 maggio, data ufficiale in cui i team internazionali si daranno battaglia nelle acque del Golfo di Napoli per conquistare il diritto di sfidare il defender della 38ª edizione dell’America’s Cup. L’evento rappresenta una straordinaria vetrina di rilancio e visibilità internazionale per Napoli, pronta a mostrare la propria capacità organizzativa e la passione viscerale per lo sport del mare. Con l’avvio del timer a Piazza Vittoria, la città apre una stagione di trasformazione, innovazione ed energia, confermandosi protagonista assoluta della scena sportiva globale.