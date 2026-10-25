Stop al carburante per i mezzi ASIA: paralisi nei servizi di pulizia a Napoli

Stop alla fornitura di carburante nei depositi aziendali: i compattatori restano fermi, crescono i disagi nei quartieri cittadini e nell’area nord



Napoli, 25 ottobre 2026 – Una battuta d’arresto improvvisa quanto impattante sta interessando la gestione dei rifiuti nella capitale partenopea. Nelle ultime ore si registrano forti criticità nella raccolta differenziata e nei consueti servizi di pulizia stradale garantiti da ASIA, l’azienda di igiene ambientale del Comune di Napoli. Le segnalazioni si susseguono a macchia d’olio in diversi quartieri della città e nell’area nord, dove le strade e i punti di raccolta mostrano i primi evidenti segni di sovraccarico.

Alla base dei disservizi non vi sono scioperi o guasti tecnici alla flotta, bensì un intoppo di natura logistica e amministrativa legato alla fornitura di carburante. I rallentamenti nelle consegne del combustibile hanno costretto l’azienda a tenere fermi nei depositi numerosi compattatori, spazzatrici e automezzi di servizio, limitando drasticamente le uscite operative sul territorio rispetto agli standard quotidiani.

Dalle prime ore della giornata le segnalazioni da parte dei residenti si sono moltiplicate. In diverse zone dell’area nord e in vari punti nevralgici della città, la mancata rimozione dei rifiuti domestici e l’accumulo dei materiali per la differenziata stanno generando disagi a residenti e attività commerciali. Cresce l’inquietudine per i potenziali rischi igienico-sanitari e per l’impatto sul decoro urbano, soprattutto qualora la paralisi dei mezzi dovesse prolungarsi.

Dalla dirigenza aziendale e dalle istituzioni locali si apprende che si sta lavorando per sbloccare nel più breve tempo possibile i flussi di rifornimento e garantire la ripartenza immediata della flotta. L’obiettivo prioritario è consentire il rientro in servizio di tutte le squadre per smaltire l’arretrato accumulato e riportare alla normalità il servizio di igiene urbana.