Oltre quaranta giorni di luce, storia e spettacolo per tutti: in scena la rassegna InCanti d’Autore con il gospel di John Lakin, Roberto Colella e Solis String Quartet, Il Natale dei Piccoli dedicato ai bambini e alle loro famiglie, i Mercatini di S. Andrea e l’abbraccio festoso dei gruppi del Capodanno Folk Amalfitano

Quando le luci del Natale si accendono sulle sue architetture millenarie, Amalfi svela il suo volto più intimo e suggestivo. Lontano dai ritmi frenetici dell’estate, la città si trasforma in un presepe affacciato sul mare, dove l’eco delle zampogne scende dalla Valle dei Mulini e si intreccia con la solennità delle celebrazioni in Cattedrale, il profumo della carta lavorata a mano e il ritmo travolgente della tradizione popolare. È in questa cornice sospesa tra storia e meraviglia che prende vita il programma Natale e Capodanno ad Amalfi 2026/2027: oltre quaranta giorni di appuntamenti pensati per cittadini, famiglie e turisti.

“Il Natale rappresenta per Amalfi un momento straordinario di comunità, identità e accoglienza – afferma il Sindaco di Amalfi, Daniele Milano –. Anche quest’anno abbiamo costruito un palinsesto capace di valorizzare le nostre radici più autentiche, offrendo occasioni di incontro, cultura e intrattenimento di qualità per i cittadini e per chi sceglie la nostra città e la Costiera Amalfitana anche nella stagione invernale”.

Il palinsesto, predisposto dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Daniele Milano e curato dall’Assessore agli Eventi e alla Cultura Enza Cobalto, si apre nel segno della devozione e delle radici: come da tradizione, l’accensione delle luminarie natalizie coincide con i giorni che anticipano la festa del Santo Patrono, Sant’Andrea Apostolo, e gli eventi legati ai festeggiamenti – dai Mercatini di Sant’Andrea alla convivialità de ‘A Nuttat ‘e Sant’Andrea – conducono dolcemente la città verso la magia delle feste, che entrerà ufficialmente nel vivo il 5 dicembre 2026 con l’apertura de Il Villaggio di Natale nella nuova Piazza Municipio, allestita con una bellissima giostra carillon con i cavalli e caratteristiche casette in legno ad ambientare il villaggio di Babbo Natale.

“Con il suo ricco e variegato calendario eventi, Amalfi si conferma regina delle festività in Costiera – dichiara Enza Cobalto, Assessore agli Eventi e alla Cultura – partendo dal calore della festa patronale di Sant’Andrea fino all’apertura del Villaggio di Natale nella splendida cornice di Piazza Municipio, passando per i laboratori della tradizione, i concerti d’autore in Arsenale e il lungo Capodanno in piazza. Un programma diffuso pensato per far vivere la magia delle feste tanto ai nostri cittadini e alle famiglie quanto ai visitatori che scelgono Amalfi anche nei mesi invernali”.

LA FESTA PATRONALE E I MERCATINI DI NATALE. Il viaggio verso le festività si apre dal 27 al 30 novembre 2026 con i Mercatini di Sant’Andrea in Piazza Municipio (a cura dell’Associazione D2 Eventi), preludio alle celebrazioni per il Santo Patrono. La sera del 29 novembre 2026 (ore 21:00) Piazza dei Dogi ospiterà ‘A Nuttat ‘e Sant’Andrea (a cura di Amalfi è Tradizione), serata all’insegna della convivialità, della gastronomia e della musica dal vivo con Via Costantinopoli e Andrea Il Gatto e La Volpe. Lunedì 30 novembre 2026, solennità di Sant’Andrea Apostolo, la statua argentea del Patrono sfilerà in processione per le vie della città al termine della Santa Messa Pontificale delle ore 10:00 in Cattedrale presieduta dal Cardinale S.E. Rev.ma Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo metropolita di Bologna e Presidente della CEI; la giornata, che segnerà l’accensione delle luminarie natalizie, culminerà alle 20:30 nello spettacolo pirotecnico sul mare della ditta Cav. Vincenzo Senatore (a cura del Comitato Cittadino Festeggiamenti Patronali). L’atmosfera natalizia proseguirà poi il 12 e 13 dicembre 2026 (dalle 15:00 alle 19:00) nell’antico Chiostro dei Cappuccini, dove i Mercatini di Natale al Chiostro (nell’ambito della rassegna promossa dall’Anantara Convento Grand Hotel di Amalfi) faranno da cornice al suggestivo Concerto a Lume di Candela (sabato 12 dicembre 2026, ore 17:00).

IL NATALE DEI PICCOLI. L’apertura ufficiale delle festività per bambini e famiglie prende il via dal 5 all’8 dicembre 2026 in Piazza Municipio con Il Villaggio di Natale (a cura di Spettacolando Eventi e #CostieraCreativa): una suggestiva giostra carillon con cavalli e caratteristiche casette in legno accoglieranno elfi, spettacoli e laboratori tra la Stanza di Babbo Natale, il Laboratorio dei Giocattoli e la Cucina di Mamma Natale. Al Museo della Carta tornano gli attesi laboratori creativi “La Letterina di Natale su Carta a Mano” (5, 12 e 19 dicembre 2026, ore 11:00–13:00), durante i quali i più piccoli potranno realizzare con le proprie mani un autentico foglio di carta amalfitana su cui scrivere e decorare la propria letterina. Babbo Natale incontrerà i bambini anche al Chiostro dei Cappuccini (13 dicembre 2026, ore 16:00), mentre il 20 dicembre 2026 (ore 17:00) l’Arsenale della Repubblica ospiterà “La Bottega del Presepe” (a cura de Il Mondo di Naty). Non mancheranno gli appuntamenti nei borghi con la Colazione di Natale a Pogerola (23 dicembre 2026, ore 11:00, a cura dell’Associazione Pigellulae), lo spettacolo per famiglie “Elfina e la Serenata di Natale” all’Arsenale (4 gennaio 2027, ore 18:00) e le immancabili tombolate: la Tombolata di Solidarietà del Centro Diurno “Andrea De Crescenzo” al Salone Morelli (18 dicembre 2026, ore 17:00) e la tradizionale Gran Tombolata Vettichese al Palazzetto Sportivo Ex Fondo Fusco di Vettica (26 dicembre 2026 e 4 gennaio 2027, ore 18:30, a cura dell’Associazione S. Michele), quest’ultima intervallata dalla VIII edizione de La Zeppola del Villaggio.

L’IMMACOLATA E LE TRADIZIONI RELIGIOSE. Il suono beneaugurante delle Zampogne, con partenza dalla Valle dei Mulini, accompagnerà l’attesa del Natale già a partire dal giorno dell’Immacolata (8 dicembre 2026, ore 17:00) e nei weekend del 12, 13, 19 e 20 dicembre 2026 (ore 16:30), fino a raggiungere il giorno di Natale (25 dicembre, ore 16:00) le piazze dei villaggi collinari di Tovere, Pogerola, Lone, Pastena e Vettica. L’8 dicembre 2026 alle 18:30 in Cattedrale si terrà la Santa Messa Pontificale seguita dalla processione con omaggio alla Madonnina di Largo Scario. Tra gli altri momenti spirituali: la conclusione della Novena di Natale con le zampogne nella Chiesa di San Michele a Vettica (24 dicembre 2026, ore 5:00), l’Esposizione di Gesù Bambino e la Santa Messa Pontificale di Mezzanotte in Cattedrale (24 dicembre 2026, ore 24:00) e la chiusura delle festività mercoledì 6 gennaio 2027 con il tradizionale corteo dei Pastorelli accompagnato dagli zampognari (ore 11:30), la Santa Messa Pontificale con la reposizione di Gesù Bambino (ore 18:30) e il gran finale pirotecnico alle ore 20:00 a cura della premiata ditta Pirotecnica Cav. Vincenzo Senatore e figli.

I CONCERTI E INCANTI D’AUTORE. La musica delle feste risuona con la rassegna InCanti d’Autore, che porta ad Amalfi tre appuntamenti di altissimo profilo: il 23 dicembre 2026 (Piazza Duomo, ore 19:00) protagonista sarà l’energia spirituale del Natale in Gospel con l’artista statunitense John Lakin & Friends, mentre il 28 dicembre 2026 presso l’Arsenale della Repubblica (ore 19:00) guadagnerà la ribalta l’intensità cantautorale e mediterranea di Roberto Colella in Duo (voce e anima de La Maschera). Le atmosfere raffinate del Concerto a Lume di Candela con i Solis String Quartet chiuderanno la mini rassegna musicale il 2 gennaio 2027 (ore 19:00) nell’Arsenale della Repubblica. A impreziosire il cartellone musicale contribuiscono inoltre la XXXIII edizione della rassegna di cori polifonici Amalfi Canta il Natale in Cattedrale (29 e 30 dicembre 2026, 5 gennaio 2027, ore 18:00, a cura dell’Ufficio per la Pastorale del Turismo e Tempo Libero) e il Gran Concerto di Capodanno della S.C.S. International Harmonia Chamber Orchestra all’Arsenale della Repubblica (1° gennaio 2027, ore 12:00, in collaborazione con la Società Concerti di Sorrento).

#NYEAMALFI / IL CAPODANNO DELLA COSTA D’AMALFI. Il 31 dicembre 2026, in attesa di accogliere l’anno che verrà, Amalfi accende #NYEAMALFI – Il Capodanno della Costa d’Amalfi. Si parte alle 15:30 in Piazza Duomo con il dj set di Eddie J Warner, fino al conto alla rovescia in Piazza Flavio Gioia (ore 23:30) sulle note de “Lo Capodanno Amalfitano” dei gruppi folk, che saluteranno il 2027 insieme allo spettacolo di fuochi pirotecnici di mezzanotte e alla lunga festa in Piazza Duomo che terrà banco fino a notte fonda con musica dal vivo, ospiti d’eccezione e dj set.

CAPODANNO FOLK AMALFITANO. Dal 26 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027, per la gioia dei tanti turisti, Amalfi torna a colorarsi con le note della tradizione. Protagonista l’inconfondibile Capodanno Folk Amalfitano, con le sfilate e le esibizioni itineranti dei gruppi folkloristici locali (Gruppo Folk Pogerolese, Gli Amici di Masaniello, L’Amalfitan, O’ Scugnizzo Amalfitano) tra la Valle dei Mulini, Via Cardinale Marino del Giudice e Piazza Duomo.PARCHEGGI E INFORMAZIONI. Per coloro i quali intendessero raggiungere Amalfi in auto, il Comune di Amalfi invita a monitorare sempre la disponibilità dei posti nei parcheggi pubblici, in tempo reale, attraverso l’applicazione “Info Parking Amalfi”. L’Amministrazione ricorda inoltre che nel periodo invernale sono attive le tariffe agevolate nei parcheggi comunali.

Informazioni sempre aggiornate sul portale istituzionale del Comune di Amalfi www.comune.amalfi.sa.it e sul portale di destinazione www.visitamalfi.info.