Stesse rivendicazioni ma piazze divise: migliaia di manifestanti tra il corteo della Cgil e quello di Usb e Potere al Popolo. Alta tensione tra le sigle, bruciate in piazza bandiere e manifesti contro i sindacati confederali

Napoli, 20 novembre 2026 – Una città attraversata dalla stessa rabbia sociale, ma spaccata in due percorsi che si sfiorano senza mai unirsi davvero. Nella giornata di mobilitazione nazionale contro le spese militari, la guerra e le politiche economiche dell’esecutivo, le strade del centro di Napoli hanno ospitato due distinte manifestazioni: obiettivi pressoché sovrapponibili, ma una frattura evidente nei metodi e nella rappresentanza.

Da un lato la piazza della Cgil, scesa in campo per lo sciopero generale di 24 ore. Partito da piazza Mancini insieme a studenti e associazioni sotto lo striscione “Fight for our future, not their Wars”, il corteo ha raggiunto piazza Matteotti per il comizio finale. Secondo gli organizzatori i partecipanti erano circa 25mila, una cifra ridimensionata a non più di 5mila presenze dalle stime delle fonti ufficiali. Dal palco, la segretaria generale della Fisac Cgil, Susy Esposito, ha rilanciato la sfida all’esecutivo: “Il Governo ha fallito e da questa piazza straordinaria diciamo a tutti ‘non siete soli’: scioperiamo perché vogliamo il cambiamento”.

Dall’altro lato, a pochi isolati di distanza, ha sfilato il fronte alternativo composto dall’Unione Sindacale di Base (Usb), da un’ampia delegazione di Potere al Popolo e dai collettivi studenteschi. Partiti in circa duemila da piazza Dante, i manifestanti hanno attraversato il cuore del centro storico — tra via dei Tribunali, via Duomo e Mezzocannone — fino a concludere in piazza San Domenico Maggiore, tra cori contro il Governo e bandiere pro Palestina. “Oggi da tutta Europa arriva un messaggio semplice e chiaro: soldi alla scuola e non alle armi” ha dichiarato il leader di Potere al Popolo, Giuliano Granato, chiedendo investimenti per garantire un futuro dignitoso alle nuove generazioni.

Lo scontro tra le sigle sindacali A segnare la distanza tra le due piazze non è stato solo l’itinerario, ma la dura contestazione rivolta dal sindacalismo di base proprio verso i confederali. In apertura del corteo Usb è stato dato alle fiamme un manifesto che ritraeva Cgil, Cisl e Uil nei panni della “Banda Bassotti” al fianco di un Mister Monopoly con il logo di Confindustria. Un gesto replicato in chiusura a San Domenico Maggiore, dove è stata bruciata una bandiera della Cgil. Marco Sansone, dell’esecutivo confederale regionale dell’Usb, ha rivendicato l’azione definendola simbolica e non violenta: “Sono gesti di ragazzi che iniziano a ragionare come lavoratori, pur essendo studenti. Il caro vita mangia i salari, e a chi firma rinnovi contrattuali da fame diciamo che non sono i nostri rappresentanti”.

I momenti di tensione e la reazione del Sindaco Nonostante il clima sia rimasto nel complesso pacifico, non sono mancati attimi di attrito. I due cortei sono arrivati quasi a contatto visivo all’altezza di Corso Umberto I, con i vessilli della Cgil ben visibili in piazza Borsa. Poco dopo, un ristretto gruppo di studenti ha tentato di avvicinarsi al palco di piazza Matteotti accendendo fumogeni e scandendo slogan contro il sindacato, venendo però contenuto e respinto dal servizio d’ordine. A tracciare un bilancio della giornata è stato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha parlato di “una grande giornata di democrazia e partecipazione popolare”, pur prendendo nettamente le distanze dagli episodi più accesi: “Purtroppo ci sono delle frange estreme che non rispettano il dialogo e questa è una cosa assolutamente da condannare”.