McTominay spezza l’equilibrio, il Napoli supera il Torino di misura al Maradona nella 12ª giornata di Serie A 2026/27 grazie al suo destro decisivo



Naolim 22 novembre 2026 – Decisivo il destro dal limite al 73′ propiziato da Lang: gli azzurri tornano al successo dopo un periodo complicato, granata sfortunati sulla traversa di Mandragora e frenati da Perri

La serata del Maradona si apre con un imprevisto per i padroni di casa: al 12′ Antonio Vergara è costretto a lasciare il campo per un problema alla coscia, dando spazio all’ingresso di Kevin De Bruyne. Il primo tempo scorre su ritmi intensi e con pochi spazi, ma l’episodio più clamoroso arriva sul finale della frazione quando Rolando Mandragora lascia partire un sinistro dalla distanza che si stampa sulla traversa della porta difesa dall’ex Vanja Milinković-Savić.

Nella ripresa il Torino alza il baricentro anche grazie all’innesto di Nikola Vlašić all’intervallo, ma il Napoli prende progressivamente campo e spinge con maggiore continuità. Al 58′ Massimiliano Allegri gioca la carta Noa Lang (accolto da qualche fischio di una parte del pubblico) insieme a Mathías Olivera. È proprio Lang a recuperare palla sulla corsia mancina al 73′ e a innescare la ripartenza che porta Scott McTominay al tiro dal limite: destro secco e preciso all’angolino basso, per l’1-0 confermato anche dal VAR. Nel recupero Lang sfiora il raddoppio in contropiede, ma Lucas Perri — autore di 9 parate complessive — salva ancora di piede. Con questi tre punti il Napoli sale a 18 punti in 12 gare di campionato, mentre il Torino resta a quota 14.

Il tabellino

NAPOLI – TORINO 1-0 (p.t. 0-0)

Marcatore: st 28′ (72′-73′) McTominay

Ammoniti: st 9′ (53′-54′) Comuzzo, st 11′ (55′-56′) Gilmour, st 31′ (75′-76′) Anguissa

NAPOLI (3-5-1-1): Milinković-Savić; Beukema, Rrahmani, Rafa Marín (st 13′ Olivera); Politano (st 37′ Favasuli), Anguissa, Gilmour, McTominay, Spinazzola (st 13′ Lang); Vergara (pt 12′ De Bruyne), Højlund (st 37′ Giovane). A disp.: Contini, Spinelli, Marianucci, Lucca, Pereyra. All.: Allegri.

TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli (st 26′ Cümart), Comuzzo; Belghali (pt 39′ Aboukhlal), Bragança (st 1′ Vlašić), Mandragora, Gineitis (st 22′ Casadei), Cacciamani; Adams, Simeone (st 26′ Zapata). A disp.: Mascardi, Siviero, Patterson, Fortini, İlkhan, Fitz-Jim, Oristanio, Pellegri, Kulenović. All.: Abate.

Note a margine

Il ritorno degli ex: Giovanni Simeone ha lasciato il campo al 71′ tra gli applausi del Maradona per far spazio a Duván Zapata, mentre tra i pali del Napoli ha giocato l’ex granata Vanja Milinković-Savić.

Subito l’Europa: Archiviato il campionato, il Napoli torna in campo martedì 24 novembre alle ore 21:00 all’Etihad Stadium contro il Manchester City per la 5ª giornata della fase campionato di UEFA Champions League.