Dalla gestione della guerra di camorra del 2004 al commissariamento per l’emergenza ambientale, passando per la laurea honoris causa al Suor Orsola Benincasa: ritratto di un legame indissolubile con la città partenopea, spezzato dal drammatico gesto nella sua tenuta toscana

21 novembre 2026 – Il silenzio della campagna toscana, dove si è tolto la vita con un colpo d’arma da fuoco mentre era solo nella sua abitazione, chiude nel modo più tragico la parabola umana e istituzionale di Gianni De Gennaro. Un epilogo che lascia sgomenti gli apparati dello Stato e riaccende inevitabilmente i riflettori sulle stagioni più estreme affrontate dall’ex capo della Polizia. Tra queste, nessuna ha segnato la sua carriera e la sua esposizione pubblica quanto Napoli: una città in cui De Gennaro è stato chiamato a fronteggiare emergenze al limite dell’ingovernabile, tra il sangue delle faide di camorra e il veleno dei roghi di rifiuti.

L’inferno di Scampia e la risposta dello Stato

Quando nell’autunno del 2004 esplode la prima faida di Scampia, Gianni De Gennaro guida il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. La scissione degli Amato-Pagano dal clan Di Lauro trasforma la periferia nord di Napoli in un teatro di guerriglia urbana: decine di agguati, esecuzioni in pieno giorno, vittime innocenti come Gelsomina Verde e Attilio Romanò.

Sotto una pressione mediatica e politica senza precedenti, De Gennaro coordina una risposta basata sul controllo militare del territorio e sull’offensiva investigativa. Il culmine arriva nel dicembre 2004 con la “notte delle manette”, il maxi-blitz che porta all’arresto di oltre cinquanta affiliati tra le Vele, spezzando l’assedio criminale e restituendo allo Stato una presenza visibile in un quartiere ridotto a zona franca.

La laurea honoris causa al Suor Orsola Benincasa

Quel modello di fermezza istituzionale, ereditato dalla stagione antimafia vissuta accanto a Giovanni Falcone, vale a De Gennaro il riconoscimento della Napoli accademica e civile. L’Università Suor Orsola Benincasa gli conferisce la laurea honoris causa, tributando un omaggio al servitore dello Stato impegnato nella difesa della legalità democratica nei territori più difficili del Mezzogiorno.

Nel suo intervento durante la cerimonia, lo stesso De Gennaro aveva sottolineato come la repressione poliziesca non potesse bastare senza una riscossa culturale e sociale. Un monito che, riletto oggi alla luce della sua scomparsa, restituisce il peso delle responsabilità che gravavano sulle spalle degli uomini chiamati a reggere l’urto delle crisi italiane.

Il commissario chiamato a spegnere l’emergenza rifiuti

Il destino torna a legare De Gennaro a Napoli nel gennaio del 2008. Con le strade sommerse da migliaia di tonnellate di spazzatura e le rivolte di piazza — come gli scontri violentissimi di Pianura attorno alla discarica di Contrada Pisani — il governo Prodi lo nomina Commissario straordinario per l’emergenza rifiuti in Campania.

Anche su un terreno non strettamente di ordine pubblico, De Gennaro applica il metodo della gestione centralizzata e del presidio militare dei siti strategici. In quattro mesi riesce a rimuovere gran parte dei cumuli dalle aree urbane e a riaprire gli impianti bloccati, disinnescando la fase più acuta della crisi prima del passaggio di consegne ai vertici della Protezione Civile.

Il peso di una vita in trincea

La notizia del suicidio nella sua casa di campagna in Toscana cala come un sipario gelido su una biografia attraversata per decenni dai dossier più delicati della Repubblica — dal G8 di Genova ai vertici dell’intelligence, fino alle grandi partecipate di Stato. A Napoli resta il ricordo di un uomo delle istituzioni calato nelle tempeste più violente della città, simbolo di uno Stato che nei momenti di collasso si affidava a un solo uomo al comando, lasciandogli addosso un fardello che, alla fine, si è rivelato insostenibile.