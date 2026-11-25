Gli azzurri sbloccano il match nella ripresa con Højlund e tornano avanti con una splendida volée di Lang, ma Cherki firma il definitivo pareggio a quattro minuti dalla fine

Nella quinta giornata della fase campionato di UEFA Champions League giocata ieri sera all’Etihad Stadium di Manchester, il Napoli ha strappato un pareggio per 2-2 contro il Manchester City. La squadra guidata da Massimiliano Allegri ha disputato un primo tempo ordinato e attento, chiudendo sullo 0-0 contro la formazione di casa allenata da Enzo Maresca, per poi accendere la gara nella ripresa con ripartenze veloci e giocate di qualità.

L’equilibrio si è spezzato al 55′ grazie a Rasmus Højlund, abile a sfruttare un inserimento su filtrante di Billy Gilmour e a battere Gianluigi Donnarumma con un sinistro incrociato. Il City ha trovato il primo pareggio al 67′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo con un sinistro ravvicinato di Ayyoub Bouaddi, ma gli azzurri hanno risposto nove minuti più tardi al 76′ con una verticalizzazione di Matteo Politano per Leonardo Spinazzola e il cross al volo trasformato in rete da Noa Lang. Quando il successo sembrava vicino, all’86’ Rayan Cherki ha fissato il punteggio sul 2-2 con una conclusione defilata dopo un’azione personale. Con questo risultato il Napoli sale a 4 punti in classifica, mentre il City tocca quota 10.

Sul piano del controllo territoriale il Manchester City ha imposto il proprio palleggio, chiudendo con il 64% di possesso palla contro il 36% del Napoli, con 636 passaggi tentati e il 91% di precisione rispetto ai 383 passaggi e l’84% di accuratezza degli azzurri. I padroni di casa hanno effettuato 16 tiri totali di cui 8 nello specchio della porta, 3 fuori e 5 respinti, guadagnando 9 calci d’angolo, mentre il Napoli ha risposto con 7 conclusioni complessive, 3 delle quali in porta e 4 fuori bersaglio, oltre a 3 corner. Gli azzurri hanno compensato la minore percentuale di possesso con compattezza difensiva, totalizzando 29 spazzate contro le 16 inglesi, 6 contrasti vinti su 7 tentati (7 su 8 per il City), 4 intercetti contro 6 e 5 parate complessive di Vanja Milinković-Savić, limitando le occasioni pulite dei padroni di casa fino agli assalti finali, in cui Joško Gvardiol ha colpito anche un palo all’81’. La gara è rimasta corretta con 9 falli commessi per parte e un solo cartellino giallo estratto all’indirizzo di Guéhi all’80’.

La partita si è disputata martedì 24 novembre 2026 all’Etihad Stadium di Manchester sotto la direzione dell’arbitro rumeno István Kovács e si è conclusa con il risultato finale di Manchester City – Napoli 2-2 dopo lo 0-0 del primo tempo. Le marcature sono state aperte al 55′ da Højlund per il Napoli, pareggiate al 67′ da Bouaddi per il Manchester City, riportate in vantaggio al 76′ da Lang per gli azzurri e fissate sul definitivo pari all’86’ da Cherki, con l’unica ammonizione comminata a Guéhi all’80’.

Il Manchester City si è schierato con il 4-2-3-1 composto da Donnarumma tra i pali, Matheus Nunes, Guéhi, Gvardiol e O’Reilly in difesa, Anderson e Bouaddi in mediana, Allan (sostituito al 54′ da Doku), Enzo Fernández (rilevato al 62′ da Ndiaye) e Cherki sulla trequarti alle spalle di Haaland, sotto la guida tecnica di Enzo Maresca. Il Napoli ha risposto con il 3-5-1-1 affidato da Massimiliano Allegri a Milinković-Savić in porta, Beukema, Rrahmani e Olivera nel terzetto arretrato, Politano, De Bruyne (uscito al 74′ per Anguissa), Gilmour, McTominay e Spinazzola a centrocampo, con Lang a supporto dell’unica punta Højlund, sostituito al 74′ da Giovane.