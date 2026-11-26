“Laura di Sirignano. La gioia di vedere” oltre 150 opere da collezioni private italiane e internazionali per ripercorrere la vicenda artistica di una protagonista della pittura napoletana del Novecento. Inaugurazione 5 dicembre 2026, ore 11.00

Oltre 150 dipinti per riscoprire Laura Caravita di Sirignano (1909-2005), una delle protagoniste della pittura napoletana del Novecento, e restituire alla storia dell’arte il suo percorso creativo e il contributo alla vita culturale della città. Inaugura sabato 5 dicembre alle ore 11:00 a Palazzo Reale di Napoli la mostra antologica “Laura di Sirignano. La gioia di vedere”. Allestita nelle Sale del Belvedere, l’esposizione è aperta al pubblico fino all’8 marzo 2027 e riunisce opere provenienti da collezioni private italiane e internazionali.

La mostra è curata da Isabella Valente, storica dell’arte e Professoressa di Storia dell’Arte Contemporanea all’Università degli Studi di Napoli Federico II, ideatrice di un percorso di ricerca volto ad approfondire e valorizzare le pittrici napoletane dell’Ottocento e del Novecento. La Fondazione Leonetti di Santo Janni ETS ha messo a disposizione il proprio archivio, contribuendo alla sua realizzazione. Ad aprire la cerimonia inaugurale, nell’Androne della Carrozze – Cortile d’Onore, saranno i saluti istituzionali di Almerinda Padricelli, Dirigente delegata di Palazzo Reale di Napoli. Interverranno Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli; Alessandra Necci, Direttrice delle Gallerie Estensi e già Direttrice di Palazzo Reale; Stella Leonetti, Presidente della Fondazione Leonetti di Santo Janni ETS; e Isabella Valente, curatrice della mostra.

La mostra nasce da un approfondito lavoro di ricerca storico-artistica che, attraverso la ricostruzione della prolifica produzione di Laura di Sirignano, intende riportarne all’attenzione del grande pubblico la ricchezza e il valore.

Nata a Napoli nel 1909, Laura Caravita di Sirignano si forma nella tradizione figurativa partenopea di fine Ottocento, studiando con Vincenzo Caprile e Paolo Emilio Passaro. Pur mantenendo un saldo legame con il realismo, sviluppa un linguaggio personale, caratterizzato da una particolare sensibilità nel rappresentare la realtà e da un uso espressivo del colore, vicino alle esperienze artistiche europee.

La sua pittura guarda al mondo degli affetti, della natura e degli ambienti domestici. Nei ritratti, soprattutto familiari, coglie il carattere dei soggetti attraverso la delicatezza delle espressioni e la naturalezza delle pose. Non ricerca la descrizione minuta, ma restituisce un’intimità raccolta. Paesaggi, nature morte e scene di vita quotidiana rivelano un equilibrio tra rigore formale e partecipazione emotiva, mentre composizioni floreali, scorci interni e oggetti comuni diventano occasione per una raffinata ricerca cromatica.

Dal carboncino alla sanguigna, dal pastello all’olio, Laura di Sirignano sperimenta diverse tecniche, trovando nell’acquerello, soprattutto dagli anni Ottanta, una particolare libertà espressiva. Le forme prendono corpo attraverso velature trasparenti, zone d’ombra e rapidi passaggi cromatici: l’incontro tra acqua e pigmento suggerisce atmosfere e stati d’animo.

Il titolo della mostra, “La gioia di vedere”, racchiude il senso della sua ricerca: una pittura vissuta come esercizio quotidiano dello sguardo e inesauribile fonte di gioia.

Nel corso della sua carriera realizza diverse mostre personali, a partire dall’esordio napoletano del 1959 alla Galleria Medea, e partecipa a oltre settanta esposizioni collettive e concorsi, ottenendo premi e riconoscimenti. Accanto alla pittura coltiva la ricerca storica, dedicandosi alla ricostruzione delle vicende delle famiglie Caravita e Leonetti in diversi volumi, tra cui “La nostra casa” (1982), “I Caravita Patrizi Napoletani” (1992), “La famiglia Leonetti, cenni storici” (1998) e “Un principe amico” (2001), dedicato al padre Giuseppe. Madre di undici figli, Laura affiancò il marito, Tommaso Leonetti di Santo Janni (1910-1975), nei numerosi impegni pubblici legati al suo ruolo di protagonista nella vita istituzionale e culturale napoletana. Il suo impegno nella promozione della cultura napoletana si concretizzò anche nel 1986, quando fondò, insieme alla figlia Graziella, il riconoscimento che dal 2005 porta il nome di Premio Tommaso e Laura Leonetti – Un impegno per Napoli, destinato a valorizzare personalità distintesi nella promozione della ricchezza artistica e culturale della città.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il Ministero della Cultura, il Dipartimento per la Valorizzazione Culturale, la Direzione Generale Musei e Musei Italiani, e si avvale del patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli e dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Studi Umanistici. Si ringraziano i main Sponsor Banca Generali Private e Assicurazioni Generali e, per il sostegno, Filipponi & C. S.r.l., Sandi Leonessa di Carmine Leonessa, Fondazione Ferrarelle ETS, Fondazione Emiddio Mele e Amarelli S.r.l.. Si ringrazia inoltre START S.r.l. Services and Technology for Art per aver curato le audioguide della mostra.