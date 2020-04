De Luca a Lamorgese, nessun esodo

‘Il 4 maggio nessun arrivo di massa e controlli rafforzati’

“Ho avuto un colloquio con il ministro Lamorgese per il previsto esodo verso la Campania del 4 maggio. Ho espresso fortissima preoccupazione rispetto al fatto che arrivi di massa e incontrollati possano determinare espansione del contagio e vanificare i sacrifici fatti per 2 mesi dai campani. Il Governo ribadisca che gli arrivi da altre regioni devono essere motivati da ragioni di lavoro o sanitarie e autocertificati”. Così il governatore campano, Vincenzo De Luca.

Per quello che riguarda la Campania “rimarrà fermo l’obbligo per chiunque venga da fuori regione, di segnalare alla Asl di competenza il proprio arrivo, così da procedere a controlli nel 15 giorni successivi. Invito i sindaci a segnalare alle Asl e alla Regione gli arrivi. E’ una funzione essenziale per consentire di tenere la situazione sotto controllo”.Saranno mantenuti controlli preventivi nelle stazioni ferroviarie.”Ho sollecitato il ministro a esercitare analoghi controlli ai caselli autostradali e nelle stazioni di partenza”.

